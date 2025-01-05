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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, ‘dini değerleri aşağılama’ suçundan gözaltına alınmıştı: Karar verildi!
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, ‘dini değerleri aşağılama’ suçundan gözaltına alınmıştı: Karar verildi!
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı. 'Dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alınan fenomen çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
Giriş Tarihi: 05.01.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 19:47