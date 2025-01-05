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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, ‘dini değerleri aşağılama’ suçundan gözaltına alınmıştı: Karar verildi!

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı. 'Dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alınan fenomen çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 05.01.2025 19:47 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 19:47
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, ‘dini değerleri aşağılama’ suçundan gözaltına alınmıştı: Karar verildi!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tepki toplayan fenomen Murat Övüç, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, ‘dini değerleri aşağılama’ suçundan gözaltına alınmıştı: Karar verildi!

Hakkında yakalama kararı bulunan Övüç, Beyoğlu'nda yakalanarak gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, ‘dini değerleri aşağılama’ suçundan gözaltına alınmıştı: Karar verildi!

Övüç, son olarak bindiği uçakta türban takarak seyahat ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, ‘dini değerleri aşağılama’ suçundan gözaltına alınmıştı: Karar verildi!

Övüç'ün, polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edileceği öğrenildi.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, ‘dini değerleri aşağılama’ suçundan gözaltına alınmıştı: Karar verildi!

KARAR VERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Murat Övüç, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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