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Sosyal medyada 'müstehcen fotoğraf' tuzağı: Arkadaşlık isteğini kabul etti, başına gelmeyen kalmadı
Sosyal medyada 'müstehcen fotoğraf' tuzağı: Arkadaşlık isteğini kabul etti, başına gelmeyen kalmadı
Sahte profillerle vatandaşları tuzağa düşüren dolandırıcıların son kurbanı İstanbul'da yaşayan 25 yaşındaki genç oldu. Arkadaşlık isteğini kabul eden gencin, başına gelmeyen kalmadı. Müstehcen fotoğraf tuzağına düşen genç dolandırıldığını anlayınca şikayette bulundu.
Giriş Tarihi: 31.07.2026 08:18
Güncelleme Tarihi: 31.07.2026 14:55