Sosyal medyada ’müstehcen fotoğraf’ tuzağı: Arkadaşlık isteğini kabul etti, başına gelmeyen kalmadı

Sosyal medya üzerinden oluşturdukları sahte profillerle vatandaşları tuzağa düşüren dolandırıcıların son kurbanı İstanbul'da yaşayan 25 yaşındaki Oktay A. oldu. Instagram üzerinden gelen bir arkadaşlık isteğini kabul eden Oktay A. (25), kendisini 'Aylin Keskin' olarak tanıtan bir kullanıcı ile sohbet etti, samimiyet ilerleyince müstehcen fotoğraf alışverişi yaptı.