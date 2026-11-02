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Sosyal medyada tarihi dönüşüm! Anne ve babalara kontrol araçları sunulacak: 15-18 yaş arası çocuklarda gizli hesap dönemi
Sosyal medyada tarihi dönüşüm! Anne ve babalara kontrol araçları sunulacak: 15-18 yaş arası çocuklarda gizli hesap dönemi
Sosyal medyaya girişi 15 yaş altı çocuklara yasaklayan yasal düzenlemenin uygulaması başladı. Çocukların dijital ortamlarda güvenliğinin sağlanması ve yaşlarına uygun hizmetlerden yararlanabilmesini amaçlayan düzenlemeyle artık 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulmayacak.
Giriş Tarihi: 02.11.2026 08:42
Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 08:44