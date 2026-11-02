Sosyal medyada tarihi dönüşüm! Anne ve babalara kontrol araçları sunulacak: 15-18 yaş arası çocuklarda gizli hesap dönemi

Göktaş, bu kapsamda yeni açılacak hesaplar için yaş doğrulamasının zorunlu olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Mevcut hesaplar, 31 Mart 2027'ye kadar zorunlu yaş doğrulaması işlemini tamamlayacak. Yaş doğrulama için yalnızca turkiye.gov.tr adresi ve resmi e-Devlet uygulaması kullanılacak. Bunun dışında hiçbir adres ve uygulamadan yaş doğrulaması yapılamayacak. Çocukların güvenle var olabildiği bir dijital dünya için kritik bir eşik olan yeni dönemin çocuklarımız, ailelerimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Göktaş paylaşımında ayrıca, Bakanlık tarafından yönetmeliğin getirdiği düzenlemeleri anlatan görsellere de yer verdi.



