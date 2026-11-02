Trend Galeri Trend Yaşam Sosyal medyada tarihi dönüşüm! Anne ve babalara kontrol araçları sunulacak: 15-18 yaş arası çocuklarda gizli hesap dönemi

Sosyal medyada tarihi dönüşüm! Anne ve babalara kontrol araçları sunulacak: 15-18 yaş arası çocuklarda gizli hesap dönemi

Sosyal medyaya girişi 15 yaş altı çocuklara yasaklayan yasal düzenlemenin uygulaması başladı. Çocukların dijital ortamlarda güvenliğinin sağlanması ve yaşlarına uygun hizmetlerden yararlanabilmesini amaçlayan düzenlemeyle artık 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulmayacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
BARIŞ ŞİMŞEK
Giriş Tarihi: 02.11.2026 08:42 Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 08:44
Sosyal medyada tarihi dönüşüm! Anne ve babalara kontrol araçları sunulacak: 15-18 yaş arası çocuklarda gizli hesap dönemi

Sosyal medyada çocukların korunması maksadıyla başlatılan tarihi dönüşümde 330 milyon sosyal medya hesabı için 31 Mart 2027 tarihine kadar yaş doğrulaması yapılması gerekecek.

Sosyal medyada tarihi dönüşüm! Anne ve babalara kontrol araçları sunulacak: 15-18 yaş arası çocuklarda gizli hesap dönemi

HERKES 15 YAŞINDAN BÜYÜK OLDUĞUNU KANITLAYACAK

Sistem, "sosyal medya kullanmak isteyen kişinin 15 yaşını doldurduğunu kanıtlaması" ilkesine dayanıyor. Yani ancak 15 yaşını doldurmuş kullanıcılar, e-Devlet üzerinden dijital yaş doğrulaması yapabilecek.

Sosyal medyada tarihi dönüşüm! Anne ve babalara kontrol araçları sunulacak: 15-18 yaş arası çocuklarda gizli hesap dönemi

15 yaşından küçük çocuklar ise kendi adlarına e-Devlet şifresi alamadıkları için gerekli doğrulamayı tamamlayamayacak ve mevcut hesapları otomatik olarak kapatılacak. Yaş şartını doğrulayamayan kişilerin yeni hesap açmasına da izin verilmeyecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sosyal medyada tarihi dönüşüm! Anne ve babalara kontrol araçları sunulacak: 15-18 yaş arası çocuklarda gizli hesap dönemi

15-18 YAŞ KRİTERLERİ

15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşına ulaşmamış çocukların sosyal medya kullanabilmesi için ise e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yapması gerekecek. Doğrulaması tamamlanan 15-18 yaş grubundaki çocuklar, sosyal medya hesaplarını çocuklara özel güvenlik, gizlilik ve içerik kısıtlamaları kapsamında kullanabilecek.

Sosyal medyada tarihi dönüşüm! Anne ve babalara kontrol araçları sunulacak: 15-18 yaş arası çocuklarda gizli hesap dönemi

15-18 yaş arası çocukların sosyal medya hesapları "gizli hesap" şeklinde oluşturulacak. Hesaplarda herkese açık profil seçeneği bulunmayacak. 15 yaşını doldurmuşların hesaplarına yalnızca çocuğun takip ettiği hesaplar mesaj gönderebilecek. Çocuk kullanıcıların profil fotoğrafları, hesapları, paylaşımları ve görsellerinin başkaları tarafından ekran görüntüsünün alınmasını önlemeye yönelik teknik tedbirlerin alınması zorunlu olacak. Çocuk hesaplarında canlı yayın başlatma özelliği bulunmayacak.

Sosyal medyada tarihi dönüşüm! Anne ve babalara kontrol araçları sunulacak: 15-18 yaş arası çocuklarda gizli hesap dönemi

BOT HESAPLARA NEŞTER VURULACAK

Düzenleme, kullanıcının gerçek adının sosyal medya profilinde görünmesini zorunlu kılmıyor. Aksine, yaş doğrulamasında kimliğin tespiti yerine yaş eşiğinin kontrol edilmesini esas alıyor. Böylece bir kişinin takma isim kullanması yasaklanmıyor. Ancak bot hesaplar açısından durum farklı olacak.

Sosyal medyada tarihi dönüşüm! Anne ve babalara kontrol araçları sunulacak: 15-18 yaş arası çocuklarda gizli hesap dönemi

Milli güvenliği ilgilendiren bir çok olayda aktif rol alan ve hesap sahibinin belirlenmesinde çeşitli zorluklarla karşılaşılan hesaplara artık E-devlet'ten alınacak kodla girişebileceği için sosyal medya hesabının kime ait olduğu bilinecek. Böylece sosyal medyada itibar suikasti yapan, hakaret eden hesapların sahiplerine erişim kolaylaşacak.

Sosyal medyada tarihi dönüşüm! Anne ve babalara kontrol araçları sunulacak: 15-18 yaş arası çocuklarda gizli hesap dönemi

EBEVEYNLERE YENİ HAKLAR

Düzenlemeyle sosyal medya şirketleri, anne, baba ve yasal vasilerin kullanabileceği ebeveyn kontrol araçları sunmak zorunda olacak. Bu araçlarla ebeveynler çocuklarının sosyal medya kullanım süresini görebilecek ve günlük süre sınırı belirleyebilecek. Hesap ayarlarını ve belirli özellikleri kontrol edebilecek. Ücretli üyelik, satın alma ve kiralama gibi işlemleri onaya bağlayabilecek ve harcama limiti koyabilecek.

Sosyal medyada tarihi dönüşüm! Anne ve babalara kontrol araçları sunulacak: 15-18 yaş arası çocuklarda gizli hesap dönemi

Konum paylaşımına ilişkin kontrollerden yararlanabilecek. Kontrol ayarlarının çocuğun tek başına devre dışı bırakmasını önleyen güvenlik mekanizmalarını kullanabilecek. Ebeveynler bu işlemleri e-Devlet üzerinden yapmayacak; ebeveyn denetim araçları sosyal medya şirketleri tarafından sunulacak. Ancak ebeveyn ile çocuk hesabının nasıl eşleştirileceği, velayet ilişkisinin hangi yöntemle doğrulanacağı ve ayarların Instagram, TikTok veya diğer platformlarda hangi ekranlardan yönetileceği henüz ayrıntılı olarak açıklanmadı.

Sosyal medyada tarihi dönüşüm! Anne ve babalara kontrol araçları sunulacak: 15-18 yaş arası çocuklarda gizli hesap dönemi

VPN SORUNUNA MAKUL ŞÜPHE AYARI

Kullanıcının internet bağlantısını farklı bir ülke üzerinden yönlendirebildiği için coğrafi kısıtlamaların aşılmasında kullanılabilen VPN'lere makul şüphe yöntemi ile engel olunacak. Yönetmeliğin 6. maddesine göre platformlar, ilk e-Devlet doğrulamasından sonra da kendi yaş kontrol yöntemlerini kullanacak. Hesabın beyan edilen yaş grubundan farklı biri tarafından kullanıldığına dair makul şüphe oluşursa hesap askıya alınacak ve yeniden doğrulama istenecek.

Sosyal medyada tarihi dönüşüm! Anne ve babalara kontrol araçları sunulacak: 15-18 yaş arası çocuklarda gizli hesap dönemi

15 YAŞI DOLDURANLAR İÇİN GEÇİŞ SÜRECİ NASIL OLACAK

Örneğin 14 yaşındaki bir çocuğun mevcut hesabı 15 Ocak 2027 tarihinde yaş doğrulamasına tabi tutulursa, o gün henüz 15 yaşını doldurmamışsa hesabı kapatılacak. Çocuk 15 Şubat'ta 15 yaşına girse bile hesabının otomatik olarak yeniden açılacağına dair bir hüküm yönetmelikte bulunmuyor. Ancak yaşını doldurduktan sonra yeni hesap açması mümkün olacak. Bu nedenle "yaş doğrulaması"nda 31 Mart 2027'ye kadar süre tanındığı için bir çocuğun geçiş döneminde ne zaman doğrulama yapacağı, sonucu etkileyebilecek.

Sosyal medyada tarihi dönüşüm! Anne ve babalara kontrol araçları sunulacak: 15-18 yaş arası çocuklarda gizli hesap dönemi

AİLE BAKANI GÖKTAŞ: DİJİTAL DÜNYA İÇİN KRİTİK BİR EŞİK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, NSosyal hesabından, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik'e dair paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, çocuğun üstün yararını gözeten yeni sosyal medya düzenlemesi ile çocuk dostu dijital ekosistem hedeflerinde önemli bir adım attıklarına dikkati çeken Göktaş, "Yürürlüğe giren yeni yönetmelik doğrultusunda, 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal medya hizmeti sunulamayacak. Yalnızca 15-18 yaş arasındaki çocuklar hesap açabilecek. 15-18 yaş aralığında çocuklara ayrıştırılmış hizmet verilecek. Platformlar, kullanışlı ebeveyn kontrol araçları sunacak" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada tarihi dönüşüm! Anne ve babalara kontrol araçları sunulacak: 15-18 yaş arası çocuklarda gizli hesap dönemi

Göktaş, bu kapsamda yeni açılacak hesaplar için yaş doğrulamasının zorunlu olacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Mevcut hesaplar, 31 Mart 2027'ye kadar zorunlu yaş doğrulaması işlemini tamamlayacak. Yaş doğrulama için yalnızca turkiye.gov.tr adresi ve resmi e-Devlet uygulaması kullanılacak. Bunun dışında hiçbir adres ve uygulamadan yaş doğrulaması yapılamayacak. Çocukların güvenle var olabildiği bir dijital dünya için kritik bir eşik olan yeni dönemin çocuklarımız, ailelerimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."
Göktaş paylaşımında ayrıca, Bakanlık tarafından yönetmeliğin getirdiği düzenlemeleri anlatan görsellere de yer verdi.

Sosyal medyada tarihi dönüşüm! Anne ve babalara kontrol araçları sunulacak: 15-18 yaş arası çocuklarda gizli hesap dönemi

Görsellerde, mesajlaşmanın sınırlandırılacağı, çocuğa yalnızca takip ettiği hesapların mesaj gönderebileceği, mesajlarda "görüldü" bilgisinin gösterilmeyeceği, canlı yayın açılamayacağı, ekran görüntüsü alınamayacağı, hesap önerisi yapılamayacağı, kişiselleştirme ile kişiye özel reklam olmayacağı ve rehber eşleştirmesi yapılamayacağı aktarıldı.

Sosyal medyada tarihi dönüşüm! Anne ve babalara kontrol araçları sunulacak: 15-18 yaş arası çocuklarda gizli hesap dönemi

Ayrıca, ebeveynlerin çocuklarının sosyal medya kullanımını güvenle takip edebileceği vurgulanan görsellerde, ebeveynlerin, hesap ve özellik ayarlarını, uygulama içi satın alma, kiralama ve ücretli üyelik gibi işlemlerini, harcama limitini, kullanım süresini izleme, belirleme ve sınırlandırmayı ve konum paylaşımı mekanizmalarını kontrol etme imkanına sahip olacağı bilgisi verildi.

#SOSYAL