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Sosyal medyada yaş doğrulama tuzağına dikkat! Uzmanlar uyardı: Mesajla gelen bağlantıya tıklamayın
Sosyal medyada yaş doğrulama tuzağına dikkat! Uzmanlar uyardı: Mesajla gelen bağlantıya tıklamayın
Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, bugün yürürlüğe giren sosyal medyada yaş doğrulama düzenlemesini fırsata çevirmeye çalışan dolandırıcılara fırsat verilmemesi gerektiğini belirterek, "Sosyal medyada yaş doğrulama düzenlemesi sadece 'turkiye.gov.tr' adresinden, resmi e-Devlet üzerinden 'Yaş Doğrulama Belirteci' aracılığıyla yapılacak." dedi.
Giriş Tarihi: 02.11.2026 06:49
Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 06:51