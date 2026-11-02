Sosyal medyada yaş doğrulama tuzağına dikkat! Uzmanlar uyardı: Mesajla gelen bağlantıya tıklamayın

Kılıç, kötü niyetli kişilerin 'hesabın kapatılacağı' ya da 'yaş doğrulamanın hemen yapılması gerektiğine' dair ifadeleri içeren mesaj, e-posta ve sosyal medya duyurularıyla kullanıcıları hedef alabildiğine dikkati çekerek, "Sosyal medyada yaş doğrulama düzenlemesi sadece 'turkiye.gov.tr' adresinden, resmi e-Devlet üzerinden 'Yaş Doğrulama Belirteci' aracılığıyla yapılacak.



