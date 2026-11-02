Trend Galeri Trend Yaşam Sosyal medyada yaş doğrulama tuzağına dikkat! Uzmanlar uyardı: Mesajla gelen bağlantıya tıklamayın

Sosyal medyada yaş doğrulama tuzağına dikkat! Uzmanlar uyardı: Mesajla gelen bağlantıya tıklamayın

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, bugün yürürlüğe giren sosyal medyada yaş doğrulama düzenlemesini fırsata çevirmeye çalışan dolandırıcılara fırsat verilmemesi gerektiğini belirterek, "Sosyal medyada yaş doğrulama düzenlemesi sadece 'turkiye.gov.tr' adresinden, resmi e-Devlet üzerinden 'Yaş Doğrulama Belirteci' aracılığıyla yapılacak." dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
Giriş Tarihi: 02.11.2026 06:49 Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 06:51
Sosyal medyada yaş doğrulama tuzağına dikkat! Uzmanlar uyardı: Mesajla gelen bağlantıya tıklamayın

Düzenlemenin bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini anımsatan Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, bu durumu fırsata çevirmeye çalışan dolandırıcılara karşı kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Sosyal medyada yaş doğrulama tuzağına dikkat! Uzmanlar uyardı: Mesajla gelen bağlantıya tıklamayın

Kılıç, kötü niyetli kişilerin 'hesabın kapatılacağı' ya da 'yaş doğrulamanın hemen yapılması gerektiğine' dair ifadeleri içeren mesaj, e-posta ve sosyal medya duyurularıyla kullanıcıları hedef alabildiğine dikkati çekerek, "Sosyal medyada yaş doğrulama düzenlemesi sadece 'turkiye.gov.tr' adresinden, resmi e-Devlet üzerinden 'Yaş Doğrulama Belirteci' aracılığıyla yapılacak.

Sosyal medyada yaş doğrulama tuzağına dikkat! Uzmanlar uyardı: Mesajla gelen bağlantıya tıklamayın

Sistem kapsamında sosyal medya platformlarına kullanıcıların kimlik bilgilerini aktarmadan, yaş sınırının karşılanıp karşılanmadığı bilgisi iletilecek." diye konuştu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sosyal medyada yaş doğrulama tuzağına dikkat! Uzmanlar uyardı: Mesajla gelen bağlantıya tıklamayın

MEVCUT HESAPLAR İÇİN 31 MART 2027'YE KADAR SÜRE VAR

Kılıç, düzenlemenin ilk aşamada yeni açılacak sosyal medya hesaplarını kapsayacağına işaret ederek, "Mevcut hesaplar için yaş doğrulama 31 Mart 2027'ye kadar sürecek.

Sosyal medyada yaş doğrulama tuzağına dikkat! Uzmanlar uyardı: Mesajla gelen bağlantıya tıklamayın

Bu nedenle kullanıcıların, hesapların kapatılacağına ilişkin mesaj, e-posta ya da sosyal medya duyurularını dikkate almamaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yaş doğrulama tuzağına dikkat! Uzmanlar uyardı: Mesajla gelen bağlantıya tıklamayın

Söz konusu işlemi yaparken internet adresinin kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, kısa mesaj, e-posta veya sosyal medya aracılığıyla gönderilen yönlendirme bağlantılarına tıklanmaması gerektiğini anlattı.

Sosyal medyada yaş doğrulama tuzağına dikkat! Uzmanlar uyardı: Mesajla gelen bağlantıya tıklamayın

Kılıç, söz konusu yaş doğrulama işlemine ilişkin ücret ya da kredi kartı bilgileri ile şifre talep eden kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulunarak, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların bağlantılara tıklamadan ilgili kurumlara şikayet etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Sosyal medyada yaş doğrulama tuzağına dikkat! Uzmanlar uyardı: Mesajla gelen bağlantıya tıklamayın

Dolandırıcılık girişimiyle karşılaşan vatandaşların şüpheli mesajları ve gönderici hesapları belgelemeleri gerektiğini belirten Kılıç, kullanıcıların ilgili sosyal medya platformlarına ve yetkili kurumlara bildirimde bulunmalarını, maddi kayıp yaşanması halinde ise gecikmeden bankalarıyla ve emniyet birimleriyle iletişime geçmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

#SOSYAL MEDYA