Sosyal medyada yeni dönem! 330 milyon hesaba e-Devlet doğrulaması: 10 soruda yeni düzenleme

8-TAHMİNEN NE KADAR HESAP KAPANACAK?



Türkiye'de 6-15 yaş grubu, ilkokul ve ortaokul çağındaki yaklaşık 12 milyon çocuğun yüzde 66,1'lik yani 7 milyon 932 bininin aktif sosyal medya hesabı bulunuyor. Çocuklarda yüzde 41,5 oranında (4 milyon 980 bin) Instagram, yüzde 26,2 oranında (3 milyon 144 bin) TikTok, yüzde 9,5 oranında (1 milyon 140 bin) Facebook ve yüzde 4,9 oranında (588 bin) X yani Twitter hesabı bulunuyor. 6-15 yaş grubunun bu 4 platformda 9 milyon 852 bin aktif hesabı bulunuyor. Yani ilk etapta yaklaşık 10 milyon hesap kapanacak.