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Sosyal medyada yeni dönem! 330 milyon hesaba e-Devlet doğrulaması: 10 soruda yeni düzenleme
Sosyal medyada yeni dönem! 330 milyon hesaba e-Devlet doğrulaması: 10 soruda yeni düzenleme
Çocukları sosyal medyanın risklerinden korumayı amaçlayan yeni düzenlemeyle 67 milyon kullanıcıya ait 330 milyon hesapta yaş doğrulaması dönemi başladı. e-Devlet üzerinden yapılacak doğrulamayla 15 yaş altındaki çocukların hesapları 31 Mart 2027'ye kadar kapatılacak. İşte merak edilen 10 sorunun yanıtı...
Giriş Tarihi: 01.11.2026 06:39
Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 06:41