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Sosyal medyadaki sıradan bir fotoğrafta fark etti: Dünyada sadece Türkiye'de yetiştiği ortaya çıktı!
Sosyal medyadaki sıradan bir fotoğrafta fark etti: Dünyada sadece Türkiye'de yetiştiği ortaya çıktı!
Sosyal medyada paylaşılan sıradan bir doğa fotoğrafı, uluslararası bilim dünyasında büyük ses getiren tarihi bir keşfe dönüştü. Fotoğraftaki detaydan yola çıkan emekli Prof. Dr. Ahmet Duran, dünyada sadece Konya'da yetişen nadir bir bitki türü keşfetti. Bu gizemli bitki, uluslararası hakemli botanik dergisi Phytotaxa'da yayımlanarak dünya literatürüne kazandırıldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.09.2026 13:55
Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 14:01