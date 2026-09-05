Sosyal medyadaki sıradan bir fotoğrafta fark etti: Dünyada sadece Türkiye’de yetiştiği ortaya çıktı!

DÜNYA LİTERATÜRÜNE 'KONYA' İSMİYLE GİRDİ

Tamamen Konya ekosistemine has olan bu özel bitki, uluslararası literatüre kent adını taşıyarak kazandırıldı. Bitkinin bilimsel adı Bilacunaria konyaensis, Türkçe ismi ise "Konya sarunotu" olarak tescillendi. Sadece Meram Dere Mahallesi çevresindeki çok kısıtlı bir alanda yetiştiği belirlenen türün dünya üzerindeki tek yaşam alanı Konya. Prof. Dr. Duran, bitkinin yayılış alanının ne kadar hassas olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Dünyada sadece Konya'da yetişen bir bitkidir. Aynı zamanda çok nadir bir bitkidir. Çok az bireyle temsil edilir. Nesli tehdit altında olan bir bitki, öncelikle korunması gereken bitkiler arasında yer almaktadır."