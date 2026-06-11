Trend Galeri Trend Yaşam Sosyal medyayı sallayan '2026 Dünya Kupası' kehaneti: Uzaylılar futbolcuları kaçıracak! Brezilyalı ünlü isim o tarihe işaret etti

Sosyal medyayı sallayan '2026 Dünya Kupası' kehaneti: Uzaylılar futbolcuları kaçıracak! Brezilyalı ünlü isim o tarihe işaret etti

Brezilyalı ünlü medyum Vo Bahiana, sosyal medyada büyük yankı uyandıran "acil durum" paylaşımında, 24 Haziran 2026'da oynanacak Dünya Kupası maçında stadyumun uzaylılar tarafından istila edileceğini ve futbolcuların kaçırılacağını iddia ederek takipçilerini uyardı. İşte şoke eden kehanetin detayları!

Giriş Tarihi: 11.06.2026 09:49
Sosyal medyayı sallayan ’2026 Dünya Kupası’ kehaneti: Uzaylılar futbolcuları kaçıracak! Brezilyalı ünlü isim o tarihe işaret etti

Sosyal medya Brezilyalı Vo Bahiana'nın kehaneti konuşuluyor. Vo Bahiana, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı acil durum paylaşımında, 2026 Dünya Kupası maçı sırasında stadyumu uzaylıların istila edeceğini ve futbolcuları kaçıracağını öne sürdü. Kehanette göre olay, Dünya Kupası sırasında, ABD'nin Miami şehrindeki bir stadyumda Brezilya maçı oynanırken gerçekleşecek. Söz konusu tarihte Brezilya ile İskoçya karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...

Sosyal medyayı sallayan ’2026 Dünya Kupası’ kehaneti: Uzaylılar futbolcuları kaçıracak! Brezilyalı ünlü isim o tarihe işaret etti

Brezilyalı ünlü medyum Vo Bahiana, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı acil durum paylaşımında, 2026 Dünya Kupası maçı sırasında stadyumu uzaylıların istila edeceğini ve futbolcuları kaçıracağını iddia etti.

Sosyal medyayı sallayan ’2026 Dünya Kupası’ kehaneti: Uzaylılar futbolcuları kaçıracak! Brezilyalı ünlü isim o tarihe işaret etti

"UZAYLILAR FUTBOLCULARI KAÇIRACAK"

Vo Bahiana, 24 Haziran 2026 tarihine dikkat çekerek, "Bu tarihi kaydedin. Korkunç bir kâbus gördüm" ifadelerini kullanırken, rüyasında bir futbol sahasına 100'den fazla uzaylının bulunduğu dev bir uzay gemisinin indiğini öne sürdü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sosyal medyayı sallayan ’2026 Dünya Kupası’ kehaneti: Uzaylılar futbolcuları kaçıracak! Brezilyalı ünlü isim o tarihe işaret etti

Bahiana'ya göre uzaylılar futbolcuları ve tribündeki yüzlerce kişiyi gemiye götürüyordu. Bahiana ayrıca, "Bana insanlığı kurtarman gerektiğini söylediler" ve "O maça gitmeyin" sözleriyle takipçilerini uyardı.

Sosyal medyayı sallayan ’2026 Dünya Kupası’ kehaneti: Uzaylılar futbolcuları kaçıracak! Brezilyalı ünlü isim o tarihe işaret etti

Kehanette göre olay, Dünya Kupası sırasında, ABD'nin Miami şehrindeki bir stadyumda Brezilya maçı oynanırken gerçekleşecek. Söz konusu tarihte Brezilya ile İskoçya karşı karşıya gelecek.

Sosyal medyayı sallayan ’2026 Dünya Kupası’ kehaneti: Uzaylılar futbolcuları kaçıracak! Brezilyalı ünlü isim o tarihe işaret etti

1996'da 85 yaşında hayatını kaybeden Baba Vanga, Balkanların 'Nostradamus'u olarak ve 16. Yüzyıl'da yaşadığı bilinen Kahin Nostradamus'un 2026 yılı kehanetleri dünyada yaşanan sıcak gelişmelerle birlikte yeniden gündem oldu. Peki Baba Vanga ve Nostradamus hem 2026 yılı hem de geleceğe yönelik neler söyledi? İşte şaşkına çeviren kehanetler!

Sosyal medyayı sallayan ’2026 Dünya Kupası’ kehaneti: Uzaylılar futbolcuları kaçıracak! Brezilyalı ünlü isim o tarihe işaret etti

"SAVAŞ 7 AY SÜRECEK"

Nostradamus'un bu kitaptaki 2026 yılı kehaneti için İran Savaşı şiddetini artırarak yedi ay sürecek. Bu kehanette "Yedi ay sürecek büyük savaş, kötülük yüzünden ölen insanlar... Büyük arı sürüsü yükselecek, geceleyin pusu kuracak" yazması dikkat çekti. Nostradamus'un arı sürüsü deyimiyle İran Savaşı'nda kullanılan çok yönlü savaş dronlarını kastettiği tahmin ediliyor.

Sosyal medyayı sallayan ’2026 Dünya Kupası’ kehaneti: Uzaylılar futbolcuları kaçıracak! Brezilyalı ünlü isim o tarihe işaret etti

'MARS' İŞ BAŞINDA

Nostradamus'un kitaptaki bir diğer kehanetinde ise "Mars yıldızlar arasında yoluna hükmettiğinde, insan kanı kutsal mekânı sulayacak. Doğu taraflarından üç ateş yükselecek, batı ise sessizlik içinde ışığını kaybedecek" yazıyor. Mars'ın eski Roma savaş tanrısı olması nedeniyle bazı yorumcular, bu pasajın 2026 yılının şiddetli küresel çatışmalarla dolu bir yıl olacağını gösterdiğini öne sürüyor.

Sosyal medyayı sallayan ’2026 Dünya Kupası’ kehaneti: Uzaylılar futbolcuları kaçıracak! Brezilyalı ünlü isim o tarihe işaret etti

2026 İÇİN 'SAVAŞ DOLU BİR YIL OLACAK" DEMİŞ

Nostradamus yorumcuları, kâhinin kehanetlerindeki ani saldırılarla ve garip silahlarla ilgili yaptığı tekrarlanan göndermelerin de modern savaşı yansıttığını söyledi. İran saldırılarında teknolojinin son ürünü silahlar kullanılıyor.

Sosyal medyayı sallayan ’2026 Dünya Kupası’ kehaneti: Uzaylılar futbolcuları kaçıracak! Brezilyalı ünlü isim o tarihe işaret etti

NOSTRADAMUS'UN 2026 KEHANETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Nostradamus'un kehanetleri belirli yıllara değil, "yüzyıl" olarak adlandırılan bölümlerdeki 100'er dörtlüğe dayanıyor. 2026'ya dair ipuçları için bu bölümlerin 26. dizelerine bakılıyor.

Sosyal medyayı sallayan ’2026 Dünya Kupası’ kehaneti: Uzaylılar futbolcuları kaçıracak! Brezilyalı ünlü isim o tarihe işaret etti

"BÜYÜK ADAMA YILDIRIM ÇARPACAK"

Birinci Yüzyıl'ın 26. dörtlüğünde, "büyük bir adamın gündüz vakti yıldırım çarpmasıyla vurulacağı" ifade ediliyor. Bu söz, doğrudan bir suikastı çağrıştırıyor. Ancak "yıldırım" benzetmesi, modern çağda yönlendirilmiş enerji silahları gibi teknolojik saldırılara da gönderme yapabilir. ABD ve Çin gibi ülkeler, lazer ve mikrodalga temelli saldırı sistemleri üzerine yoğun çalışmalar yürütüyor.

Sosyal medyayı sallayan ’2026 Dünya Kupası’ kehaneti: Uzaylılar futbolcuları kaçıracak! Brezilyalı ünlü isim o tarihe işaret etti

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI'NI DA TAHMİN ETTİ

İkinci Yüzyıl'daki bir diğer kehanet, İsviçre'nin huzurlu Ticino bölgesinin savaşla sarsılacağını öne sürüyor. Tarih boyunca tarafsızlığını koruyan bölgenin kana bulandığı bir senaryo hayal etmek güç.

Yine de Avrupa'da yükselen gerilimler, Balkanlar'daki kırılganlıklar ve Rusya–Ukrayna savaşının uzaması, bu dizelere yeni yorum kapıları açıyor.

"KRALLARIN VE PRENSLERİN PUTLARI HAZIRLANACAK"

Üçüncü Yüzyıl'da geçen bu dize, özellikle ABD'de Donald Trump için yapılan altın renkli heykelleri hatırlatıyor. 2026 yılı için önerilen, Trump'ın her iki yüzünde de yer aldığı hatıra parası taslağı, kehanetin popüler yorumlarıyla birleşince tartışmaları körüklüyor.

Sosyal medyayı sallayan ’2026 Dünya Kupası’ kehaneti: Uzaylılar futbolcuları kaçıracak! Brezilyalı ünlü isim o tarihe işaret etti

"YEDİ GEMİ ARASINDA ÖLÜMCÜL SAVAŞ"

Yedinci Yüzyıl'ın dörtlüğü, denizlerde büyük bir çatışmayı öngörüyor. Uzmanlara göre en riskli bölge, Çin'in hak iddia ettiği Güney Çin Denizi.

Pekin'in ada inşaları, ABD'nin Tayvan'a verdiği destek ve bölge ülkeleriyle yaşanan balıkçı krizleri, suların giderek ısındığını gösteriyor.

Sosyal medyayı sallayan ’2026 Dünya Kupası’ kehaneti: Uzaylılar futbolcuları kaçıracak! Brezilyalı ünlü isim o tarihe işaret etti

"İNSANLIĞIN BÜYÜK DÜŞMANI"

Onuncu Yüzyıl'ın 10. dörtlüğü, "atalarından bile daha zalim, insanlığın büyük düşmanı" olarak tarif edilen bir liderin yükselişini anlatıyor.

Yorumcular bu ifadeyi, Kuzey Kore gibi otoriter hanedanlıklarla ilişkilendiriyor. Bazıları ise bunun, bir lider değişimi veya yeni bir diktatörlük dalgasının işareti olabileceğini düşünüyor.

Sosyal medyayı sallayan ’2026 Dünya Kupası’ kehaneti: Uzaylılar futbolcuları kaçıracak! Brezilyalı ünlü isim o tarihe işaret etti

PAPA'NIN ÖLECEĞİNİ BİLDİ

Nostradamus'un 2025 yılını işaret eden kehanetleri arasında "çok yaşlı" bir Papa'nın ölümü yer aldı. Nostradamus, ünlü kehanet kitabında Kilise'nin güç kaybedeceği uyarılarının yanı sıra "çok yaşlı" bir Papa'nın öleceğini yazdı ve "Çok yaşlı bir Papa'nın ölümüyle genç bir Romalı makama seçilecek. Hakkında 'Kilise'ye güç kaybettirdiği' söylenecek. Uzun süre makamda oturacak ve aldığı kararlar acı verici olacak" ifadelerini kullandı. Fransız kahin, hayatını kaybeden Papa'nın yerine gelecek kişiye ilişkin kehanetinde ise "Güçlü bir kralın yardımıyla esmer tenli genç bir adam, torbayı kırmızı kıyafetler içindeki bir başkasına teslim edecek" diye yazdı.

Sosyal medyayı sallayan ’2026 Dünya Kupası’ kehaneti: Uzaylılar futbolcuları kaçıracak! Brezilyalı ünlü isim o tarihe işaret etti

KEHANETLERİNDEN YALNIZCA BİR TANESİ

16. yüzyılda yaşayan kahinin daha önce Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in yükselişi ve Covid-19 pandemisi de dahil olmak üzere pek çok önemli olayı doğru tahmin ettiği ileri sürülüyor.

Nostradamus 2025 yılına ilişkin kehanetlerinde ayrıca şu öngörülerde bulundu;

İngiltere Avrupa ülkeleriyle çatışacak, içerden ve dışarıdan yeni düşmanlar nedeniyle ülke yıkıma sürüklenecek

Tıp alanında öncü gelişmeler yaşanacak, İngiltere bir kez daha veba salgınıyla karşı karşıya kalacak

Evrenden gelen bir ateş topu Dünya'ya hasar verecek, Dünya'ya çarpacak ateş topu insanlık için ikinci bir şans olacak

İklim değişikliği Amazon'daki yağmur ormanlarına ev sahipliği yapan Brezilya'da felaketlere neden olacak

İnsanlar içme suyu bulmakta zorlanacak ve zehirli suları tüketmek zorunda kalacak

Sosyal medyayı sallayan ’2026 Dünya Kupası’ kehaneti: Uzaylılar futbolcuları kaçıracak! Brezilyalı ünlü isim o tarihe işaret etti

Balkanların 'Nostradamus'u Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı...

1996'da 85 yaşında hayatını kaybeden Baba Vanga, Balkanların 'Nostradamus'u olarak biliniyor. İngiliz The Sun'ın haberine göre Baba Vanga'nın kehanetlerinin yüzde 85 oranıyla doğru çıktığı belirtiliyor. Peki Baba Vanga'nın 2026 yılı kehanetleri neler? Dünyada neler yaşabilir? İşte detaylar!

Sosyal medyayı sallayan ’2026 Dünya Kupası’ kehaneti: Uzaylılar futbolcuları kaçıracak! Brezilyalı ünlü isim o tarihe işaret etti

Gerçek adı Vangeliya Pandeva olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911'de bugün Makedonya topraklarında bulunan Strumitza köyünde dünyaya geldi.

Sosyal medyayı sallayan ’2026 Dünya Kupası’ kehaneti: Uzaylılar futbolcuları kaçıracak! Brezilyalı ünlü isim o tarihe işaret etti

16 yaşındayken bir fırtına sırasında yıldırım çarpması sonucu görme yeteneğini kaybeden Baba Vanga, bu tarihten sonra Orta Çağın ünlü kahini Nostradamus gibi, sonradan gerçek olan kehanetlerde bulunarak, uluslararası üne kavuştu.

Sosyal medyayı sallayan ’2026 Dünya Kupası’ kehaneti: Uzaylılar futbolcuları kaçıracak! Brezilyalı ünlü isim o tarihe işaret etti

Hayattayken kehanetleri Bulgar hükümeti tarafından kaleme alınarak saklanan Baba Vanga'nın söylediklerinin büyük bülümü doğru çıktı.

Sosyal medyayı sallayan ’2026 Dünya Kupası’ kehaneti: Uzaylılar futbolcuları kaçıracak! Brezilyalı ünlü isim o tarihe işaret etti

İkinci Dünya Savaşı'nın sonucundan Gandi'nin ölümüne, 11 Eylül saldırılarından Obama'nın ABD Başkanı olacağına kadar pek çok kehanette bulundu.

Sosyal medyayı sallayan ’2026 Dünya Kupası’ kehaneti: Uzaylılar futbolcuları kaçıracak! Brezilyalı ünlü isim o tarihe işaret etti

Baba Vanga, Bulgaristan'da 1989 yılında devrilen eski komunist diktatör Todor Jivkov dahil çok sayıda devlet adamını kehanetleri ile etkiledi.

Sosyal medyayı sallayan ’2026 Dünya Kupası’ kehaneti: Uzaylılar futbolcuları kaçıracak! Brezilyalı ünlü isim o tarihe işaret etti

İkinci dünya savaşı sırasında Nazi lideri Adolf Hitler tarafından bizzat ziyaret edilen, Rus gizli servisi KGB'nin bile tavsiyeler aldığı Baba Vanga, 1996 yılında 85 yaşında hayata veda etti.

Sosyal medyayı sallayan ’2026 Dünya Kupası’ kehaneti: Uzaylılar futbolcuları kaçıracak! Brezilyalı ünlü isim o tarihe işaret etti

Vangelia Gushterova ya da kısaca Vanga Sovyetler'in çöküşünü bildi. Prenses Diana'nın ölümünü de..

Sosyal medyayı sallayan ’2026 Dünya Kupası’ kehaneti: Uzaylılar futbolcuları kaçıracak! Brezilyalı ünlü isim o tarihe işaret etti

PEKİ BABA VANGA'NIN 2026 YILI KEHANETLERİ NELER?

Dünya, araçla uzaydan gelen bir medeniyetle tanışacak. Tanışma bir spor organizasyonu sırasında yaşanacak.

İnsanlığın 'teknolojide geri dönülemeyecek kadar ilerlediğini fark edeceği ve sınırı aştığı' bir dönem olacak.