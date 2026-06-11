Sosyal medyayı sallayan ’2026 Dünya Kupası’ kehaneti: Uzaylılar futbolcuları kaçıracak! Brezilyalı ünlü isim o tarihe işaret etti

KEHANETLERİNDEN YALNIZCA BİR TANESİ

16. yüzyılda yaşayan kahinin daha önce Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in yükselişi ve Covid-19 pandemisi de dahil olmak üzere pek çok önemli olayı doğru tahmin ettiği ileri sürülüyor.

Nostradamus 2025 yılına ilişkin kehanetlerinde ayrıca şu öngörülerde bulundu;

İngiltere Avrupa ülkeleriyle çatışacak, içerden ve dışarıdan yeni düşmanlar nedeniyle ülke yıkıma sürüklenecek

Tıp alanında öncü gelişmeler yaşanacak, İngiltere bir kez daha veba salgınıyla karşı karşıya kalacak

Evrenden gelen bir ateş topu Dünya'ya hasar verecek, Dünya'ya çarpacak ateş topu insanlık için ikinci bir şans olacak

İklim değişikliği Amazon'daki yağmur ormanlarına ev sahipliği yapan Brezilya'da felaketlere neden olacak

İnsanlar içme suyu bulmakta zorlanacak ve zehirli suları tüketmek zorunda kalacak