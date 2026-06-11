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Sosyal medyayı sallayan '2026 Dünya Kupası' kehaneti: Uzaylılar futbolcuları kaçıracak! Brezilyalı ünlü isim o tarihe işaret etti
Sosyal medyayı sallayan '2026 Dünya Kupası' kehaneti: Uzaylılar futbolcuları kaçıracak! Brezilyalı ünlü isim o tarihe işaret etti
Brezilyalı ünlü medyum Vo Bahiana, sosyal medyada büyük yankı uyandıran "acil durum" paylaşımında, 24 Haziran 2026'da oynanacak Dünya Kupası maçında stadyumun uzaylılar tarafından istila edileceğini ve futbolcuların kaçırılacağını iddia ederek takipçilerini uyardı. İşte şoke eden kehanetin detayları!
Giriş Tarihi: 11.06.2026 09:49