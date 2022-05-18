Trend Galeri Trend Yaşam Spiker Özlem Sarıkaya'nın ölümü yıktı! Emre Gönlüşen detayı yürek dağladı! Vefat ettiği gün...

Spiker Özlem Sarıkaya'nın ölümü yıktı! Emre Gönlüşen detayı yürek dağladı! Vefat ettiği gün...

Ünlü spiker Özlem Sarıkaya, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Sarıkaya'dan acı haber geldi. Ünlü spikerin ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. 2020'de kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen detayı ise yürek dağladı. İşte ayrıntılar...

YASİN SÜS YASİN SÜS
Giriş Tarihi: 18.05.2022 15:55 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 15:56
Spiker Özlem Sarıkaya’nın ölümü yıktı! Emre Gönlüşen detayı yürek dağladı! Vefat ettiği gün...

Spiker Özlem Sarıkaya'nın ölümü yıktı! Emre Gönlüşen detayı yürek dağladı! Vefat ettiği gün...

SPİKER ÖZLEM SARIKAYA HAYATINI KAYBETMİŞTİ! EMRE GÖNLÜŞEN DETAYI YÜREK DAĞLADI

Ünlü spiker Özlem Sarıkaya'dan acı haber geldi.

Spiker Özlem Sarıkaya’nın ölümü yıktı! Emre Gönlüşen detayı yürek dağladı! Vefat ettiği gün...

Spiker Özlem Sarıkaya'nın ölümü yıktı! Emre Gönlüşen detayı yürek dağladı! Vefat ettiği gün...

En iyi sabah haberi sunucusu seçilen spiker, meme kanserine yenildi.

Spiker Özlem Sarıkaya’nın ölümü yıktı! Emre Gönlüşen detayı yürek dağladı! Vefat ettiği gün...

Spiker Özlem Sarıkaya'nın ölümü yıktı! Emre Gönlüşen detayı yürek dağladı! Vefat ettiği gün...

39 yaşındaki Özlem Sarıkaya Yurt, bir süredir meme kanseri teşhisi ile tedavi görüyordu.

Spiker Özlem Sarıkaya’nın ölümü yıktı! Emre Gönlüşen detayı yürek dağladı! Vefat ettiği gün...

Spiker Özlem Sarıkaya'nın ölümü yıktı! Emre Gönlüşen detayı yürek dağladı! Vefat ettiği gün...

39 yaşındaki Yurt, meme kanseriyle mücadele ediyordu. Ünlü ekran yüzü 2013 yılında anne olmuştu.

Spiker Özlem Sarıkaya’nın ölümü yıktı! Emre Gönlüşen detayı yürek dağladı! Vefat ettiği gün...

Spiker Özlem Sarıkaya'nın ölümü yıktı! Emre Gönlüşen detayı yürek dağladı! Vefat ettiği gün...

Özlem Sarıkaya Yurt'un cenazesi, Ataköy 5. Kısım Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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