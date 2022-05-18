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Spiker Özlem Sarıkaya'nın ölümü yıktı! Emre Gönlüşen detayı yürek dağladı! Vefat ettiği gün...
Spiker Özlem Sarıkaya'nın ölümü yıktı! Emre Gönlüşen detayı yürek dağladı! Vefat ettiği gün...
Ünlü spiker Özlem Sarıkaya, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Sarıkaya'dan acı haber geldi. Ünlü spikerin ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. 2020'de kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen detayı ise yürek dağladı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 18.05.2022 15:55
Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 15:56