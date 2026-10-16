Starlink’e sabotaj iddiasında ‘döner’ bağlantısı: Skandallar zinciri patlak verdi! Almanya’da yakalanan 2 Türk…

Avrupa'nın iletişim kalbi Polonya'daki Starlink istasyonunun kundaklanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada skandallar zinciri patlak verdi. Saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla Almanya'da tutuklanan iki Türk'ün, olaydan hemen sonra üstleri çamur ve sırılsıklam halde yakalandığı, ancak polis tarafından serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Saldırganlara lojistik destek sağladığı ileri sürülen genç kadının ise döner zincirlerine et tedarik eden bir işletmenin sahibi olduğu belirlendi. İşte akılalmaz olayın detayları…