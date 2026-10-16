Starlink’e sabotaj iddiasında ‘döner’ bağlantısı: Skandallar zinciri patlak verdi! Almanya’da yakalanan 2 Türk…

SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN TAKSİ KAYDI

Bu stratejik hatanın ardından Polonya Ulusal Savcılığı ve İç Güvenlik Ajansı (ABW), olayın alelade bir yangın değil, hibrit bir savaş eylemi olduğunu saptayarak dosyayı devraldı. Olaydan sonra kayıplara karışan saldırganlar kendilerini ilk kez Polonya'da bindikleri bir takside deşifre etti. Sürücünün fark etmeden kaydettiği konuşmalar tercüme edildiğinde; şüphelilerin kendi aralarında "operasyon", "askeri üs" ve "uydu/satelit" gibi doğrudan eylemi ele veren kritik kelimeler kullandıkları belirlendi.