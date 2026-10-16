Trend Galeri Trend Yaşam Starlink’e sabotaj iddiasında ‘döner’ bağlantısı: Skandallar zinciri patlak verdi! Almanya’da yakalanan 3 Türk…

Starlink’e sabotaj iddiasında ‘döner’ bağlantısı: Skandallar zinciri patlak verdi! Almanya’da yakalanan 3 Türk…

Avrupa'nın iletişim kalbi Polonya'daki Starlink istasyonunun kundaklanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada skandallar zinciri patlak verdi. Saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla Almanya'da tutuklanan iki Türk'ün, olaydan hemen sonra üstleri çamur ve sırılsıklam halde yakalandığı, ancak polis tarafından serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Saldırganlara lojistik destek sağladığı ileri sürülen genç kadının ise döner zincirlerine et tedarik eden bir işletmenin sahibi olduğu belirlendi. İşte akılalmaz olayın detayları…

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Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 16.10.2026 11:04 Güncelleme Tarihi: 16.10.2026 12:51
Starlink’e sabotaj iddiasında ‘döner’ bağlantısı: Skandallar zinciri patlak verdi! Almanya’da yakalanan 3 Türk…

Polonya'nın başkenti Varşova'nın yaklaşık 40 kilometre güneyindeki "Wola Krobowska" köyünde bulunan Starlink yer istasyonu, sadece yerel bir internet altyapısı değil, tüm Orta ve Doğu Avrupa'nın dijital güvenliğini doğrudan etkileyen stratejik bir lojistik merkeziydi. 23 Eylül akşamı saat 21:00 sıralarında tesisten alevler yükseldi.

Starlink’e sabotaj iddiasında ‘döner’ bağlantısı: Skandallar zinciri patlak verdi! Almanya’da yakalanan 3 Türk…

CİDDİ AKSAMALARA YOL AÇTI

Olay anında tesiste hiçbir güvenlik görevlisinin bulunmaması nedeniyle durumu tesis yakınında yaşayan çiftçiler ihbar etti. Bölgeye hemen 3 itfaiye aracı sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin yalnızca antenlerin bağlı olduğu elektrik ana dağıtım panosunu sardığını belirledi. Yangın kısa bir sürede kontrol altına alındı. Yangın, Ukrayna ordusu da dahil olmak üzere kilit kurumların internet erişiminde ciddi aksamalara yol açarken, tesisin elektrik altyapısı ve yedek jeneratörleri tamamen kullanılmaz hale geldi.

Starlink’e sabotaj iddiasında ‘döner’ bağlantısı: Skandallar zinciri patlak verdi! Almanya’da yakalanan 3 Türk…

ÇAMUR İÇİNDE YAKALANDILAR AMA…

Yangının hemen ardından bölgede geniş çaplı bir inceleme başlatan yerel emniyet güçleri, tesise yakın bir noktada üstleri çamur içinde kalmış ve sırılsıklam halde olan iki Türk vatandaşını şüphe üzerine durdurdu. Ancak o an olayın sıcaklığıyla sabotaj bağı kurulamadığından, kimlik kontrolü yapılan zanlılar hiçbir işlem yapılmadan serbest bırakıldı.

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Starlink’e sabotaj iddiasında ‘döner’ bağlantısı: Skandallar zinciri patlak verdi! Almanya’da yakalanan 3 Türk…

SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN TAKSİ KAYDI

Bu stratejik hatanın ardından Polonya Ulusal Savcılığı ve İç Güvenlik Ajansı (ABW), olayın alelade bir yangın değil, hibrit bir savaş eylemi olduğunu saptayarak dosyayı devraldı. Olaydan sonra kayıplara karışan saldırganlar kendilerini ilk kez Polonya'da bindikleri bir takside deşifre etti. Sürücünün fark etmeden kaydettiği konuşmalar tercüme edildiğinde; şüphelilerin kendi aralarında "operasyon", "askeri üs" ve "uydu/satelit" gibi doğrudan eylemi ele veren kritik kelimeler kullandıkları belirlendi.

Starlink’e sabotaj iddiasında ‘döner’ bağlantısı: Skandallar zinciri patlak verdi! Almanya’da yakalanan 3 Türk…

TREN İSTASYONUNDA YAKALANDILAR

Bu önemli bilginin ardından harekete geçen polis, şüphelilerin isimlerini tespit etmeyi başardı. Almanya'ya kaçan saldırganlar için Avrupa Yakalama Kararı (ENA) çıkartıldı. Alman terörle mücadele ekipleriyle düzenlenen ortak operasyonda, Müslüm T. (34) ve Ümit E. (38), Nürtingen tren istasyonunda kıskıvrak yakalandı. Saldırganların olay günü kimlik kontrolü yapılıp serbest bırakılan kişiler olduğu belirlendi.

Starlink’e sabotaj iddiasında ‘döner’ bağlantısı: Skandallar zinciri patlak verdi! Almanya’da yakalanan 3 Türk…

DÖNERCİDEN LOJİSTİK DESTEK

Soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri, saldırganların Polonya sınırından saldırının düzenlendiği köye kadar taşınmasında kritik rol oynayan gizemli sürücüye ulaştı. Saldırganları kendi şirketine ait dönerci minibüsüyle Polonya'nın merkezindeki Łódź şehrinde karşılayarak tesise taşıdığı belirlenen 25 yaşındaki Diren A., Karlsruhe kentinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Berlin'de yapılan bir diğer baskında ise şüphelilerin kaçmasına yardım eden dördüncü bir erkek zanlı daha kelepçelendi.

Starlink’e sabotaj iddiasında ‘döner’ bağlantısı: Skandallar zinciri patlak verdi! Almanya’da yakalanan 3 Türk…

Polis şimdi de saldırının gerçek planlayıcılarını arıyor.

Starlink’e sabotaj iddiasında ‘döner’ bağlantısı: Skandallar zinciri patlak verdi! Almanya’da yakalanan 3 Türk…
Starlink’e sabotaj iddiasında ‘döner’ bağlantısı: Skandallar zinciri patlak verdi! Almanya’da yakalanan 3 Türk…
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ALMANYA #POLONYA