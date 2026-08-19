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Su seviyesi düşen gölde insan kalıntıları ortaya çıktı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Amerika'nın en büyük yapay rezervuarı olan Lake Mead'de suların rekor düzeyde çekilmesi, gölün altındaki karanlık sırları birer birer gün yüzüne çıkarıyor. Sığ suda taşlarla oynarken insan çenesine ve dişlerine denk gelen turistler, hayatlarının şokunu yaşadı!

Giriş Tarihi: 19.08.2026 11:35 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 11:37
Su seviyesi düşen gölde insan kalıntıları ortaya çıktı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

İklim krizi ve kuraklık dünyamızın coğrafyasını hızla değiştirirken doğanın yıllardır derinliklerinde sakladığı sırlar da gün ışığına çıkmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük yapay gölü olan Lake Mead'de yaşanan dramatik su çekilmesi, son günlerde ulusal basının manşetlerinden inmeyen tüyler ürpertici bir keşfe sahne oldu. Sığ suda vakit geçiren ziyaretçiler, suyun çekilen sınırlarında insan kalıntılarıyla karşılaştı.

Su seviyesi düşen gölde insan kalıntıları ortaya çıktı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

SIĞ SUDA TAŞ OYNARKEN KARŞILAŞTILAR

Olay, pazar günü öğleden sonra Lake Mead Ulusal Dinlenme Alanı'na bağlı popüler Boulder Beach bölgesinde meydana geldi. Dianelis Molina Cruz ve arkadaşı, göl kenarında sığ suda taşlarla vakit geçirirken beklenmedik bir dehşet yaşadı.

Arkadaşının sudaki bir nesneyi fark edip dokunduğunu belirten Cruz, o anları şu sözlerle anlattı:

"Çeneyi tuttuğunda dişleri ve her şeyi gördü. Hayatınızda asla böyle bir şeyle karşılaşacağınızı düşünmezsiniz."

Su seviyesi düşen gölde insan kalıntıları ortaya çıktı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Çiftin durumu hemen polise bildirmesinin ardından Las Vegas Metropolitan Polisi (LVMP) ve Clark County Adli Tıp Ofisi ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde kalıntıların bir insana ait olduğu kesinleşirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Su seviyesi düşen gölde insan kalıntıları ortaya çıktı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

"SU ALÇALDIKÇA İSKELETLER ORTAYA ÇIKIYOR"

Bu korkunç keşif, Lake Mead'deki su seviyesinin ulaştığı tehlikeli boyutları bir kez daha gözler önüne serdi. ABD Islah Bürosu'nun verilerine göre, ülkenin en büyük yapay gölündeki su seviyesi rekor bir düşüşle 1,040.50 fite kadar geriledi. Uzmanlar, kuraklık ve iklim koşulları nedeniyle önümüzdeki iki yıl içinde su seviyesinin 30 fit daha azalacağını tahmin ediyor.

Su seviyesi düşen gölde insan kalıntıları ortaya çıktı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Bölgeyi ziyaret eden turistlerden Noel De Leon, gölün içler acısı halini şu çarpıcı cümleyle özetledi:

"Su, olması gereken seviyenin çok altında görünüyor. Su aşağı indikçe iskeletler yukarı çıkıyor."

Su seviyesi düşen gölde insan kalıntıları ortaya çıktı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Polis yetkilileri ve ilgili birimler, bulunan insan kalıntılarının kimliğini belirlemek ve olayın ardındaki gizemi çözmek için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Su seviyesi düşen gölde insan kalıntıları ortaya çıktı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Lake Mead'in azalan sularının gelecekte tarihin karanlıkta kalmış başka hangi sırlarını kıyıya vurduğu merakla beklenirken kuralık durumu da halkı korkutuyor.

Su seviyesi düşen gölde insan kalıntıları ortaya çıktı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör