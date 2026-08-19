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Su seviyesi düşen gölde insan kalıntıları ortaya çıktı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Su seviyesi düşen gölde insan kalıntıları ortaya çıktı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Amerika'nın en büyük yapay rezervuarı olan Lake Mead'de suların rekor düzeyde çekilmesi, gölün altındaki karanlık sırları birer birer gün yüzüne çıkarıyor. Sığ suda taşlarla oynarken insan çenesine ve dişlerine denk gelen turistler, hayatlarının şokunu yaşadı!
Giriş Tarihi: 19.08.2026 11:35
Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 11:37