Su seviyesi düşen gölde insan kalıntıları ortaya çıktı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

"SU ALÇALDIKÇA İSKELETLER ORTAYA ÇIKIYOR"

Bu korkunç keşif, Lake Mead'deki su seviyesinin ulaştığı tehlikeli boyutları bir kez daha gözler önüne serdi. ABD Islah Bürosu'nun verilerine göre, ülkenin en büyük yapay gölündeki su seviyesi rekor bir düşüşle 1,040.50 fite kadar geriledi. Uzmanlar, kuraklık ve iklim koşulları nedeniyle önümüzdeki iki yıl içinde su seviyesinin 30 fit daha azalacağını tahmin ediyor.