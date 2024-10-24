Sucuktan bu kez bakın ne çıktı! Ne at ne eşek eti... Bakanlık son listeyi yayınladı
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesini paylaşarak gıda teröristlerinin halkın sağlığıyla nasıl oynadığını gözler önüne serdi. Bakanlığın açıkladığı listede her geçen gün yeni bir skandal daha ortaya çıkıyor. Listede sucuk, kaşar peyniri ve haşhaş ezmesindeki sahtekarlıklar ortaya çıktı. Sucuktaki bu sahtekarlık at veya eşek etiyle de sınırlı kalmadı... Zeytinyağı üreticilerinin oyunları da hız kesmedi. Ülkemizde zeytinyağına tohum yağı karıştırarak 43 farklı marka ile satış yapan Onay Ticaret'in sahibi Sabri Akın yine bakanlığın listesinde.
Giriş Tarihi: 24.10.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 11:19