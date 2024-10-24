Sucuktan bu kez bakın ne çıktı! Ne at ne eşek eti... Bakanlık son listeyi yayınladı

ZEYTİNYAĞI TERÖRİSTİ SABRİ AKIN YİNE LİSTEDE

O listede en dikkat çeken firmalardan olan Onay Ticaret adeta zeytinyağı teröristliğine imza atıyor. Onay Ticaret'in sahibi Sabri Akın'ın 21 farklı marka zeytinyağına tohum yağı karıştırdığı tespit edilmişti. Sabri Akın'a ait 43 farklı markanın da bulunduğu ve bu markalar aracılığıyla sahte zeytinyağı satışına devam edildiği belirtiliyor.