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Sucuktan bu kez bakın ne çıktı! Ne at ne eşek eti... Bakanlık son listeyi yayınladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesini paylaşarak gıda teröristlerinin halkın sağlığıyla nasıl oynadığını gözler önüne serdi. Bakanlığın açıkladığı listede her geçen gün yeni bir skandal daha ortaya çıkıyor. Listede sucuk, kaşar peyniri ve haşhaş ezmesindeki sahtekarlıklar ortaya çıktı. Sucuktaki bu sahtekarlık at veya eşek etiyle de sınırlı kalmadı... Zeytinyağı üreticilerinin oyunları da hız kesmedi. Ülkemizde zeytinyağına tohum yağı karıştırarak 43 farklı marka ile satış yapan Onay Ticaret'in sahibi Sabri Akın yine bakanlığın listesinde.

Giriş Tarihi: 24.10.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 11:19
Sucuktan bu kez bakın ne çıktı! Ne at ne eşek eti... Bakanlık son listeyi yayınladı

Gıdada sağlığımızla oynayan markalar gün gün bakanlığın sitesinde paylaşılmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar için yeni listesini yayınladı.

Söz konusu liste "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Sucuktan bu kez bakın ne çıktı! Ne at ne eşek eti... Bakanlık son listeyi yayınladı

"SUCUKTA DİL..."

Yeni listede sucuk, haşhaş ezmesi, zeytinyağı ve kaşar gibi ürünlerde sahtekarlıklar ortaya çıktı. Listede yer alan ayrıntılarda sucukta dil, haşhaş ezmesinde yer fıstığı, yüksek nem oranına sahip kaşar peyniri tespit edildi.

Sucuktan bu kez bakın ne çıktı! Ne at ne eşek eti... Bakanlık son listeyi yayınladı

ZEYTİNYAĞI TERÖRİSTİ SABRİ AKIN YİNE LİSTEDE

O listede en dikkat çeken firmalardan olan Onay Ticaret adeta zeytinyağı teröristliğine imza atıyor. Onay Ticaret'in sahibi Sabri Akın'ın 21 farklı marka zeytinyağına tohum yağı karıştırdığı tespit edilmişti. Sabri Akın'a ait 43 farklı markanın da bulunduğu ve bu markalar aracılığıyla sahte zeytinyağı satışına devam edildiği belirtiliyor.

Sucuktan bu kez bakın ne çıktı! Ne at ne eşek eti... Bakanlık son listeyi yayınladı

Onay Ticaret-Sabri Akın'a ait 21 marka şöyle:

Yeşil Ayvalık, Zeytinören Yeni Mahsul, Körfez Altınova, Ayvalık Kooperatif, Bigalım, Ege Ayvalık, Egem Güzelyalı, Yeni Vakıf Gurme, Yeni Körfez, Lüx Ayvalık, Ayvalık, Ege Tarım Birlik, Ayvalık Yörem, Şirince Taş Baskı, Yeni Ayvalık, Ayvalık İncesi, Egeden, Yeşil Ayvalık, Meşa Diva, TVK Tarım, Egelim Naturel Olive Oil.

Sucuktan bu kez bakın ne çıktı! Ne at ne eşek eti... Bakanlık son listeyi yayınladı

Gıdalarda yer alan uygunsuzluğa ilişkin yeni liste şu şekilde oluştu:

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