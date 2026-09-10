Sultangazi’de pes dedirten dolandırıcılık! 1 ay önce ölen kızlarının adını kullanıp altınları istediler: ‘Tedavi için biriktirdiğimiz parayı çaldılar’

'ÇALINAN ALTIN VE NAKİT PARALARIN TOPLAMI 1 MİLYON 635 BİN TL'

Mamun Elmılhım, "Çalınan altın ve nakit paralar 1 milyon 635 bin TL'dir. Çalınanlar arasında bilezikler, küpeler, kolyeler ve yüzükler bulunmaktadır. Ben bu parayı kızlarımın ameliyatı için biriktirdim. Bu para benim kızımın hastane parasıydı. Biriktirdiğim paranın bir kısmını 6 yaşındaki kızımın 1-2 ay sonra olması gereken ameliyatında kullanmayı, bir kısmını da yaklaşık bir ay önce kaybettiğim 8 aylık kızımın hastane borcunu ödemek için kullanacaktım. Bu olay kızımla ilgili oldu. Olaydan yaklaşık bir hafta önce Sağlık Bakanlığı'ndan borçla ilgili tarafıma posta geldi. Bu borcu ödeyebilmek için Göç İdaresi'ne giderek ödeme yapacağıma dair imza atmam gerekiyordu. 1 milyon 635 bin TL dolandırıldık. Türk Devleti'nden ve ilgili kurumlardan yardım ve destek talep ediyorum. Beni dolandıran şahısların bir an önce tespit edilerek yakalanmasını ve haklarında gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum. Ben bu olayı yaşadım ve başka insanların, başka ailelerin ve özellikle başka annelerin aynı şekilde mağdur olmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

'VEFAT EDEN KIZIMIN KÜPELERİNİ DE DOLANDIRICILARA TESLİM ETTİM'

Tercüman eşliğinde konuşan anne Rahaf Elmılhım ise "Altın ve paraların içinde olduğu poşeti alan şahıs şapka, gözlük, mont ve kapüşon takıyordu. Yüzünün büyük bölümü kapalıydı; yalnızca gözleri, burnu ve yüzünün çok küçük bir kısmı görünüyordu. Şahıs tek kelime dahi etmeden poşeti alarak olay yerinden ayrıldı. Yaklaşık bir ay önce vefat eden 8 aylık kızımın küpelerini kulağımda takıyordum. Telefonda benimle konuşan kişi kızımın yaklaşık bir ay önce vefat ettiğini ve onun küpelerini taktığımı söyledim. Bana, 'Mekanı cennet olsun, o küpeleri de çıkar ve diğer altınlarla birlikte poşete koy' dedi. Vefat eden kızımın hatırası olarak kulağımda taşıdığım küpelerini de diğer altın ve paralarla birlikte dolandırıcılara teslim etmek zorunda kaldım" dedi.