Sultangazi’de pes dedirten dolandırıcılık! 1 ay önce ölen kızlarının adını kullanıp altınları istediler: ‘Tedavi için biriktirdiğimiz parayı çaldılar’

Sultangazi'de meydana gelen dolandırıcılık insanlıktan utandırdı. Mamun Elmııhım'ı arayan kişiler, 1 ay önce hayatını kaybeden 8 aylık kızının hastane borcu nedeniyle Göç İdaresi'ne giderek imza vermesi gerektiğini söyledi. Baba evden çıktıktan sonra bu kez eşi Rahaf Elmııhım'ı arayan şüpheliler, "Eşiniz gözaltına alındı" diyerek serbest bırakılması için para istedi. Şüphelilere inanan kadın, kızlarının hastane masrafı ile 2 ay sonra kalp ameliyatı olacak 6 yaşındaki kızının tedavisi için biriktirdikleri altın ve ziynet eşyalarını eve gelen kişiye teslim etti. Acılı aile iğrenç tezgahı ifşa etti. İşte detaylar...