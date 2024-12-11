Sümer Varlık halka arz ne zaman? SPK ile SMRVA Sümer Varlık kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)nın Aralık 2024 halka arz takvimi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İki yeni şirket halka açılma süreciyle gündemde. Sümer Varlık Yönetim A.Ş. o şirketler arasında yer alıyor. Sümer Varlık halka arz ne zaman talep toplama tarihleri ile yanıtlanıyor. SMRVA koduyla Borsa İstanbul'da işlem görecek olan şirkette detaylar belli oldu. Peki, 2024 Sümer Varlık kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte, konuya ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 11.12.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 15:45