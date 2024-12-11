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Sümer Varlık halka arz ne zaman? SPK ile SMRVA Sümer Varlık kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)nın Aralık 2024 halka arz takvimi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İki yeni şirket halka açılma süreciyle gündemde. Sümer Varlık Yönetim A.Ş. o şirketler arasında yer alıyor. Sümer Varlık halka arz ne zaman talep toplama tarihleri ile yanıtlanıyor. SMRVA koduyla Borsa İstanbul'da işlem görecek olan şirkette detaylar belli oldu. Peki, 2024 Sümer Varlık kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte, konuya ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 11.12.2024 15:41 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 15:45
Sümer Varlık halka arz ne zaman? SPK ile SMRVA Sümer Varlık kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

Sümer Varlık halka arz talep toplama tarihleri başlıyor. Yatırımlarını bu yöne yöneltmek isteyenlerin sorguladığı banka bilgisi, katılım endeksi, borsa kodu gibi detaylar gündemde. Şirkete yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki; Sümer Varlık kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

Sümer Varlık halka arz ne zaman? SPK ile SMRVA Sümer Varlık kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

HALKA ARZ TAKVİMİ ARALIK 2024

SPK başvurusu onaylanan şirketlerin yatırımcılarla buluştuğu halka arz sürecinde en son Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. lotlarını dağıttı ve borsada değerlendirildi.

2024 Aralık ayıyla birlikte listeye 2 yeni şirket girdi. Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş. ve Sümer Varlık Yönetim A.Ş. halka arz oluyor.

Sümer Varlık halka arz ne zaman? SPK ile SMRVA Sümer Varlık kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

SÜMER VARLIK HALKA ARZ NE ZAMAN?

İki gün boyunca talep toplayacak Sümer Varlık 12-13 Aralık tarihlerinde talep işlemlerini bitirecek.

Sümer Varlık halka arz ne zaman? SPK ile SMRVA Sümer Varlık kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

SÜMER VARLIK HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Halka Arz Fiyatı: 22,00 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 28, 000, 000 Lot

Bist Kodu: SMRVA

Sümer Varlık halka arz ne zaman? SPK ile SMRVA Sümer Varlık kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

Pazar: Ana Pazar

Halka Açıklık: Yüzde 23,73

Halka Arz Büyüklüğü: 616 Milyon TL

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