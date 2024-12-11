Sümer Varlık halka arz ne zaman? SPK ile SMRVA Sümer Varlık kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

HALKA ARZ TAKVİMİ ARALIK 2024

SPK başvurusu onaylanan şirketlerin yatırımcılarla buluştuğu halka arz sürecinde en son Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. lotlarını dağıttı ve borsada değerlendirildi.

2024 Aralık ayıyla birlikte listeye 2 yeni şirket girdi. Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş. ve Sümer Varlık Yönetim A.Ş. halka arz oluyor.