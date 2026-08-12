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SÜPER KUPA SAHİBİNİ BULUYOR! PSG - Aston Villa Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta?
SÜPER KUPA SAHİBİNİ BULUYOR! PSG - Aston Villa Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta?
Avrupa futbolunda sezonun ilk kupalarından biri sahibini bulacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ile Avrupa Ligi'ni zirvede tamamlayan Aston Villa, Süper Kupa final maçı için karşı karşıya gelecek. İki takımın kupaya uzanmak için mücadele edeceği Süper Kupa final maçı öncesinde yayın ve başlama saati bilgileri belli oldu. Peki, PSG - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 12.08.2026 09:42
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 10:13