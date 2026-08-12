SÜPER KUPA SAHİBİNİ BULUYOR! PSG - Aston Villa Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta?

PSG ile Aston Villa, Avrupa kupalarında elde ettikleri başarıların ardından bu kez UEFA Süper Kupa'da kozlarını paylaşacak. PSG - Aston Villa maçı, Salzburg'da oynanacak final mücadelesiyle kupanın yeni sahibini belirleyecek. PSG - Aston Villa maçı öncesinde iki takımın son durumu ve karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar da netleşmeye başladı.