Trend Galeri Trend Yaşam SÜPER KUPA SAHİBİNİ BULUYOR! PSG - Aston Villa Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta?

SÜPER KUPA SAHİBİNİ BULUYOR! PSG - Aston Villa Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta?

Avrupa futbolunda sezonun ilk kupalarından biri sahibini bulacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ile Avrupa Ligi'ni zirvede tamamlayan Aston Villa, Süper Kupa final maçı için karşı karşıya gelecek. İki takımın kupaya uzanmak için mücadele edeceği Süper Kupa final maçı öncesinde yayın ve başlama saati bilgileri belli oldu. Peki, PSG - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 12.08.2026 09:42 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 10:13
SÜPER KUPA SAHİBİNİ BULUYOR! PSG - Aston Villa Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta?

PSG ile Aston Villa, Avrupa kupalarında elde ettikleri başarıların ardından bu kez UEFA Süper Kupa'da kozlarını paylaşacak. PSG - Aston Villa maçı, Salzburg'da oynanacak final mücadelesiyle kupanın yeni sahibini belirleyecek. PSG - Aston Villa maçı öncesinde iki takımın son durumu ve karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar da netleşmeye başladı.

SÜPER KUPA SAHİBİNİ BULUYOR! PSG - Aston Villa Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta?

PSG - ASTON VILLA SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG ile Aston Villa arasındaki UEFA Süper Kupa finali 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak. Avusturya'nın Salzburg kentindeki Stadion Salzburg'da yapılacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

SÜPER KUPA SAHİBİNİ BULUYOR! PSG - Aston Villa Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta?

PSG - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Süper Kupa finali Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Böylece futbolseverler PSG ile Aston Villa arasındaki kupa mücadelesini şifresiz olarak takip edebilecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SÜPER KUPA SAHİBİNİ BULUYOR! PSG - Aston Villa Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

2026 UEFA Süper Kupa finali Avusturya'nın Salzburg kentinde oynanacak. PSG ile Aston Villa'yı karşı karşıya getirecek mücadeleye Stadion Salzburg ev sahipliği yapacak.