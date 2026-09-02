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SÜPER LİG TRANSFER SEZONU BİTİŞ TARİHİ | 2026-2027 Süper Lig transfer dönemi ne zaman bitecek?

2026-2027 sezonunda Süper Lig'de yaz transfer dönemi için sona yaklaşıldı. Kulüpler kadrolarına son transferleri yapmak için çalışmalarını sürdürürken, TFF'nin belirlediği takvimde kapanış tarihi de netleşti. Peki, Süper Lig transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte, son tarih…

Giriş Tarihi: 02.09.2026 13:10 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 13:15
SÜPER LİG TRANSFER SEZONU BİTİŞ TARİHİ | 2026-2027 Süper Lig transfer dönemi ne zaman bitecek?

Süper Lig ekipleri yeni sezon kadrolarını şekillendirirken transfer çalışmalarında son aşamaya gelindi. TFF'nin açıkladığı takvim doğrultusunda kulüpler, yaz dönemindeki oyuncu transferi ve tescil işlemlerini belirlenen süre içinde tamamlayacak.

SÜPER LİG TRANSFER SEZONU BİTİŞ TARİHİ | 2026-2027 Süper Lig transfer dönemi ne zaman bitecek?

SÜPER LİG TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı 2026-2027 sezonu takvimine göre birinci transfer ve tescil dönemi 22 Haziran 2026'da başladı. Yaz transfer sezonu 4 Eylül 2026 tarihinde sona eriyor.

SÜPER LİG TRANSFER SEZONU BİTİŞ TARİHİ | 2026-2027 Süper Lig transfer dönemi ne zaman bitecek?

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yaz transfer döneminin kapanmasının ardından kulüpler bir sonraki transfer dönemini bekleyecek. TFF takvimine göre 2026-2027 sezonunun ikinci transfer ve tescil dönemi 1 Ocak 2027'de başlayacak ve 5 Şubat 2027'de sona erecek.

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SÜPER LİG TRANSFER SEZONU BİTİŞ TARİHİ | 2026-2027 Süper Lig transfer dönemi ne zaman bitecek?

2026-2027 TRANSFER VE TESCİL TAKVİMİ

  • Birinci Transfer ve Tescil Dönemi: 22 Haziran 2026 - 4 Eylül 2026
  • İkinci Transfer ve Tescil Dönemi: 1 Ocak 2027 - 5 Şubat 2027