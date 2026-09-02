Trend Galeri Trend Yaşam SÜPER LİG TRANSFER SEZONU BİTİŞ TARİHİ | 2026-2027 Süper Lig transfer dönemi ne zaman bitecek?

SÜPER LİG TRANSFER SEZONU BİTİŞ TARİHİ | 2026-2027 Süper Lig transfer dönemi ne zaman bitecek?

2026-2027 sezonunda Süper Lig'de yaz transfer dönemi için sona yaklaşıldı. Kulüpler kadrolarına son transferleri yapmak için çalışmalarını sürdürürken, TFF'nin belirlediği takvimde kapanış tarihi de netleşti. Peki, Süper Lig transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte, son tarih…

Giriş Tarihi: 02.09.2026 13:10 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 13:15