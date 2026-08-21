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Süper Lig'de Erzurumspor-Galatasaray maçı: Erzurumspor FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri Erzurum'da oynanacak. Futbolseverlerin takip edeceği Erzurumspor FK-Galatasaray maçı için tarih ve başlama saati belli oldu. Peki, Erzurumspor FK-Galatasaray maçı, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maç yayın bilgileri…

Giriş Tarihi: 21.08.2026 09:08 Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 09:13