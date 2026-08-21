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Süper Lig'de Erzurumspor-Galatasaray maçı: Erzurumspor FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri Erzurum'da oynanacak. Futbolseverlerin takip edeceği Erzurumspor FK-Galatasaray maçı için tarih ve başlama saati belli oldu. Peki, Erzurumspor FK-Galatasaray maçı, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maç yayın bilgileri…

Giriş Tarihi: 21.08.2026 09:08 Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 09:13
Süper Lig’de Erzurumspor-Galatasaray maçı: Erzurumspor FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig fikstüründe Galatasaray'ın bu haftaki durağı Erzurum olacak. Erzurumspor FK-Galatasaray maçı öncesinde iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, maç saati ve program bilgileri netleşti.

Süper Lig’de Erzurumspor-Galatasaray maçı: Erzurumspor FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

ERZURUMSPOR FK-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Erzurumspor FK-Galatasaray maçı, 21 Ağustos 2026 Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleye Erzurum Kazım Karabekir Stadyumunda oynanacak. Süper Lig'de ikinci haftanın açılışı da bu karşılaşmayla yapılacak.

Süper Lig’de Erzurumspor-Galatasaray maçı: Erzurumspor FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

ERZURUMSPOR FK-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Erzurumspor FK-Galatasaray mücadelesi beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, yayın programında beIN SPORTS 1 üzerinden takip edilebilecek.

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Süper Lig’de Erzurumspor-Galatasaray maçı: Erzurumspor FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY'IN ERZURUM KADROSU

Galatasaray, Erzurumspor FK karşılaşması öncesinde kamp kadrosunu açıkladı.