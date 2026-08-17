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SÜPER LİG’DE SAMSUNSPOR-GÖZTEPE KARŞILAŞMASI! Samsunspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı Samsunspor-Göztepe karşılaşmasıyla devam ediyor. İki ekibin vereceği mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri ve karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar gündemde. Peki, Samsunspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 17.08.2026 10:16 Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 10:26
SÜPER LİG’DE SAMSUNSPOR-GÖZTEPE KARŞILAŞMASI! Samsunspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de yeni haftanın programı devam ederken Samsunspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverlerin gözü maçın yayın detayları ve mücadeleye ilişkin son bilgilere çevrildi.

SÜPER LİG’DE SAMSUNSPOR-GÖZTEPE KARŞILAŞMASI! Samsunspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SAMSUNSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor-Göztepe maçı 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonundaki ilk hafta programında yer alan karşılaşmaya Samsun ev sahipliği yapacak. İki ekip de yeni sezonun ilk lig mücadelesinden puanla ayrılmak için sahaya çıkacak.

SÜPER LİG’DE SAMSUNSPOR-GÖZTEPE KARŞILAŞMASI! Samsunspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SAMSUNSPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de haftanın kapanış karşılaşmalarından biri olacak Samsunspor-Göztepe mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler saat 21.30'dan itibaren canlı yayına ulaşabilecek.

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SÜPER LİG’DE SAMSUNSPOR-GÖZTEPE KARŞILAŞMASI! Samsunspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SAMSUNSPOR-GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Samsunspor, sezonun açılış maçında Göztepe'yi kendi sahasında ağırlayacak. Mücadele Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

SÜPER LİG’DE SAMSUNSPOR-GÖZTEPE KARŞILAŞMASI! Samsunspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SAMSUNSPOR-GÖZTEPE SON MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İki takım geçtiğimiz sezonun son bölümünde de Samsun'da karşı karşıya geldi. 16 Mayıs 2026'da oynanan Süper Lig'in 34. hafta mücadelesini Samsunspor 3-0 kazandı.