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SÜPER LİG’DE SAMSUNSPOR-GÖZTEPE KARŞILAŞMASI! Samsunspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı Samsunspor-Göztepe karşılaşmasıyla devam ediyor. İki ekibin vereceği mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri ve karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar gündemde. Peki, Samsunspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 17.08.2026 10:16 Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 10:26