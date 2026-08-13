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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ Online ile 13 Ağustos Süper Loto sonuçları sorgulama

Süper Loto çekilişi, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü şans oyunu takipçilerinin gündeminde. Çekilişte çıkan numaralar ve kuponlara ikramiye isabet edip etmediği merak ediliyor. İşte 13 Ağustos 2026 Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 13.08.2026 18:18 Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 18:21
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ Online ile 13 Ağustos Süper Loto sonuçları sorgulama

13 Ağustos 2026 Perşembe günü yapılan Süper Loto çekilişinin kazandıran numaraları belli oluyor. Kupon sahipleri sonuçlarını kontrol ederken, ikramiye dağılımına da Milli Piyango Online üzerinden ulaşabiliyor.

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ Online ile 13 Ağustos Süper Loto sonuçları sorgulama

13 AĞUSTOS SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?

Sonuçlar henüz açıklanmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ Online ile 13 Ağustos Süper Loto sonuçları sorgulama

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ Online ile 13 Ağustos Süper Loto sonuçları sorgulama

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ Online ile 13 Ağustos Süper Loto sonuçları sorgulama

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör