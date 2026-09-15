Trend Galeri Trend Yaşam Süper Loto sonuç sorgulama: MPİ Online ile 15 Eylül 2026 Süper Loto sonuçları açıklanıyor!

Süper Loto sonuç sorgulama: MPİ Online ile 15 Eylül 2026 Süper Loto sonuçları açıklanıyor!

15 Eylül 2026 Salı Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı. Böylece oyunseverler gözlerini, Milli Piyango Online sonuç ekranına çevrildi. Peki "Süper Loto sonuçları nasıl sorgulanır?" İşte şanslı rakamlar ve ikramiye detayları...

Giriş Tarihi: 15.09.2026 20:51 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 21:00
Süper Loto sonuç sorgulama: MPİ Online ile 15 Eylül 2026 Süper Loto sonuçları açıklanıyor!

15 Eylül 2026 tarihli Süper Loto sonuçları, şanslı rakamlar ve ikramiye detayları ile kupon oynayanların gündeminde yer alıyor. Milli Piyango Online üzerinden oynanan şans oyunlarında heyecan dalgası büyürken, gözler bu akşam açıklanacak Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi.

Süper Loto sonuç sorgulama: MPİ Online ile 15 Eylül 2026 Süper Loto sonuçları açıklanıyor!

15 EYLÜL 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) standartlarına uygun olarak her çekiliş gününde olduğu gibi bu akşam da saat 21:30'da başlayacak. 15 Eylül 2026 Salı Süper Loto sonuçları açıklanınca haberimiz güncellenecektir.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto sonuç sorgulama: MPİ Online ile 15 Eylül 2026 Süper Loto sonuçları açıklanıyor!

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Çekilişin tamamlanmasının hemen ardından sonuçlar, Milli Piyango Online resmi web sitesinde ve mobil uygulamasında erişime açılıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Süper Loto sonuç sorgulama: MPİ Online ile 15 Eylül 2026 Süper Loto sonuçları açıklanıyor!

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Süper Loto sonuç sorgulama: MPİ Online ile 15 Eylül 2026 Süper Loto sonuçları açıklanıyor!

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör