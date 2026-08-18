Trend Galeri Trend Yaşam Süper Loto Sonuçları 18 Ağustos 2026: MPİ Online ile Süper Loto sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

Süper Loto Sonuçları 18 Ağustos 2026: MPİ Online ile Süper Loto sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

"18 Ağustos 2026 Süper Loto sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?" soruları oyun tutkunları tarafından merakla araştırılıyor. Böylece Milli Piyango Online platformu üzerinden canlı yayınlanacak kazandıran numaralar için heyecan dorukta. İşte bugüne ait Süper Loto çekilişi ve sonuçları detayları...

Giriş Tarihi: 18.08.2026 17:28 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 17:35
Süper Loto Sonuçları 18 Ağustos 2026: MPİ Online ile Süper Loto sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

18 Ağustos 2026 Salı Süper Loto çekilişi ile, binlerce katılımcı heyecanla ekran başına kilitlendi. Şans oyunu severler, Milli Piyango İdaresi (MPİ) bilet sorgulama ekranı üzerinden biletlerini kontrol ederek kazanç durumlarını öğrenebiliyor. Böylece Süper Loto sonuçları hakkında detaylar ön plana çıktı.

Süper Loto Sonuçları 18 Ağustos 2026: MPİ Online ile Süper Loto sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

18 AĞUSTOS 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Ağustos 2026 Salı süper loto sonuçları henüz açıklanmadı. Süper Loto çekilişi, planlandığı üzere bugün saat 21:30'da başlayacak. Kazandıran numaralar belli olunca haberimiz güncellenecektir.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto Sonuçları 18 Ağustos 2026: MPİ Online ile Süper Loto sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

MPİ ONLİNE SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çekilişin tamamlanmasının hemen ardından sonuçlar, Milli Piyango Online resmi web sitesinde ve mobil uygulamasında erişime açılıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Süper Loto Sonuçları 18 Ağustos 2026: MPİ Online ile Süper Loto sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

- Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
- İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
- Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
- Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
- Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Süper Loto Sonuçları 18 Ağustos 2026: MPİ Online ile Süper Loto sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör