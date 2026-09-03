Trend Galeri Trend Yaşam Süper Loto Sonuçları 3 Eylül 2026 Açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

Süper Loto Sonuçları 3 Eylül 2026 Açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

Milli Piyango Online üzerinden oynanan 3 Eylül 2026 Süper Loto çekilişi gündemdeki yerini aldı. Katılımcılar, devasa ikramiye tutarına ulaşmak adına şanslı numaraların açıklandığı ana kilitlenmiş durumda. MPİ bilet sorgulama platformu ve Süper Loto sonuçları merak konusu.

Giriş Tarihi: 03.09.2026 17:35 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 17:38
Süper Loto Sonuçları 3 Eylül 2026 Açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

Haftanın üç günü gerçekleştirilen Süper Loto etkinliğinde gözler bu akşamki organizasyona çevrildi. Binlerce şans oyunu sever, kupondaki kombinasyonların doğruluğunu teyit etmek amacıyla resmi çekiliş saatini bekliyor.

Süper Loto Sonuçları 3 Eylül 2026 Açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

3 EYLÜL 2026 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Şans Dijital iş birliğiyle düzenlenen Süper Loto çekilişi, 3 Eylül 2026 Perşembe günü akşam saat 21.30 itibarıyla başlayacaktır. Kürelerin dönmeye başladığı ve noter heyetinin yer aldığı salondan yapılan canlı aktarımla birlikte şanslı 6 numara sırayla belirlenir.

Süper Loto Sonuçları 3 Eylül 2026 Açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI

Çekiliş prosedürleri tamamlandıktan hemen sonra kazandıran numaralar Milli Piyango Online veritabanına aktarılır. Biletinizi hızlı biçimde sorgulamak için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz:

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Süper Loto Sonuçları 3 Eylül 2026 Açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

SÜPER LOTO OYUN KURALLARI VE İKRAMİYE DAĞITIM ESASLARI

1 ile 60 arasındaki sayılardan oluşan küre içerisinden çekilen 6 adet şanslı numara, ikramiye dağılımının ana kriteridir.

Büyük İkramiye: Çekilen 6 rakamın tamamını doğru tahmin eden kolonlar dev ikramiye havuzunun sahibi olur.

Alt Kategoriler: Minimum 2, maksimum 5 rakamı doğru tutturan katılımcılar ikramiye kategorilerine göre farklı oranlarda ödül kazanır.

Devir Kuralı: 6 bilen çıkmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir sonraki çekilişe devredilerek katlanmaya devam eder.

Süper Loto Sonuçları 3 Eylül 2026 Açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör