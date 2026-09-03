Süper Loto Sonuçları 3 Eylül 2026 Açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

3 EYLÜL 2026 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Şans Dijital iş birliğiyle düzenlenen Süper Loto çekilişi, 3 Eylül 2026 Perşembe günü akşam saat 21.30 itibarıyla başlayacaktır. Kürelerin dönmeye başladığı ve noter heyetinin yer aldığı salondan yapılan canlı aktarımla birlikte şanslı 6 numara sırayla belirlenir.