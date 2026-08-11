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Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Online 11 Ağustos Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar sorgulama

Süper Loto çekilişi öncesi heyecan arttı. 11 Ağustos Salı akşamı gerçekleştirilecek çekilişte gözler Milli Piyango Online ve MP TV canlı yayınına çevrildi. Şans oyunu tutkunları, büyük ikramiyenin çıkacağı numaraları beklerken Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor.

Giriş Tarihi: 11.08.2026 17:25 Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 17:27
Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Online 11 Ağustos Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar sorgulama

Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto çekilişi, 11 Ağustos Salı günü gerçekleştiriliyor. Çekilişin ardından oyuncular kazanan numaraları öğrenmek için sonuçları kontrol ediyor. Süper Loto sonuçları, kısa süre içinde Milli Piyango Online üzerinden açıklanıyor.

Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Online 11 Ağustos Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar sorgulama

11 AĞUSTOS SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?

11 Ağustos Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor.Sonuçlar henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Online 11 Ağustos Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar sorgulama

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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

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Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Online 11 Ağustos Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar sorgulama

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor

Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Online 11 Ağustos Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar sorgulama

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör