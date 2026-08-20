Trend Galeri Trend Yaşam Süper Loto Sonuçları Açıklanıyor! MPİ Online ile 20 Ağustos 2026 Süper Loto sonuçları nasıl sorgulanır?

Süper Loto Sonuçları Açıklanıyor! MPİ Online ile 20 Ağustos 2026 Süper Loto sonuçları nasıl sorgulanır?

20 Ağustos 2026 Süper Loto sonuçları açıklanıyor. Büyük ikramiyeyi kazanmak ve kuponlarını kontrol etmek isteyen oyunseverler, Milli Piyango Online ve MP TV üzerinden gerçekleşen çekilişi takip ediyor. İşte Süper Loto sonuç sorgulama ekranı detayları...

Giriş Tarihi: 20.08.2026 19:47 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 19:55
Süper Loto Sonuçları Açıklanıyor! MPİ Online ile 20 Ağustos 2026 Süper Loto sonuçları nasıl sorgulanır?

20 Ağustos 2026 Süper Loto sonuçları, şanslı rakamlar ve ikramiye detayları ile kupon oynayanların gündeminde yer aldı. Milyonlarca liralık büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama ekranını merakla araştırıyor. Milli Piyango Online üzerinden oynanan şans oyunlarında gözler bu akşamki Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi.

Süper Loto Sonuçları Açıklanıyor! MPİ Online ile 20 Ağustos 2026 Süper Loto sonuçları nasıl sorgulanır?

20 AĞUSTOS 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Ağustos 2026 Perşembe süper loto sonuçları henüz açıklanmadı. Süper Loto çekilişi, planlandığı üzere bugün saat 21:30'da başlayacak. Kazandıran numaralar belli olunca haberimiz güncellenecektir.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto Sonuçları Açıklanıyor! MPİ Online ile 20 Ağustos 2026 Süper Loto sonuçları nasıl sorgulanır?

MPİ ONLİNE SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çekilişin tamamlanmasının hemen ardından sonuçlar, Milli Piyango Online resmi web sitesinde ve mobil uygulamasında erişime açılıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Süper Loto Sonuçları Açıklanıyor! MPİ Online ile 20 Ağustos 2026 Süper Loto sonuçları nasıl sorgulanır?

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor

Süper Loto Sonuçları Açıklanıyor! MPİ Online ile 20 Ağustos 2026 Süper Loto sonuçları nasıl sorgulanır?

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör