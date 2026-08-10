Trend Galeri Trend Yaşam SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA! MPİ Online ile 9 Ağustos Süper Loto sonuçları kazandıran numaralar

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA! MPİ Online ile 9 Ağustos Süper Loto sonuçları kazandıran numaralar

Süper Loto çekilişi için 9 Ağustos Pazar akşamı heyecanlı bekleyiş sürüyor. Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler, Milli Piyango Online ve MP TV üzerinden çekilişi takip ediyor. Kuponlarını kontrol eden vatandaşlar, çekilişin ardından açıklanacak Süper Loto sonuçlarını araştırıyor.

Giriş Tarihi: 09.08.2026 17:59 Güncelleme Tarihi: 10.08.2026 01:14
SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA! MPİ Online ile 9 Ağustos Süper Loto sonuçları kazandıran numaralar

Milli Piyango tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi 9 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi. Çekilişin sona ermesiyle birlikte oyuncular, kuponlarındaki numaraları kontrol ederek kazananları araştırmaya başladı. Süper Loto sonuçları, çekilişin ardından Milli Piyango Online üzerinden yayımlanıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA! MPİ Online ile 9 Ağustos Süper Loto sonuçları kazandıran numaralar

9 AĞUSTOS SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI!

Süper Loto 9 Ağustos Pazar sonuçları: 10, 27, 31, 32, 39, 54

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA! MPİ Online ile 9 Ağustos Süper Loto sonuçları kazandıran numaralar

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA! MPİ Online ile 9 Ağustos Süper Loto sonuçları kazandıran numaralar

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA! MPİ Online ile 9 Ağustos Süper Loto sonuçları kazandıran numaralar

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör