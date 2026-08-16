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Süper Loto Sonuçları Belli Oldu! MPİ Online ile 16 Ağustos 2026 Süper Loto sonuçları nasıl sorgulanır?

16 Ağustos 2026 Pazar tarihli Süper Loto sonuçları, şanslı rakamlar ve ikramiye detayları ile kupon oynayanların yakın takibinde yer alıyor. Milyonlarca liralık büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama ekranını merakla araştırıyor. Milli Piyango Online üzerinden oynanan şans oyunlarında heyecan dalgası büyürken, gözler bu akşam açıklanan Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi.

Giriş Tarihi: 16.08.2026 20:53 Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 22:04
Süper Loto Sonuçları Belli Oldu! MPİ Online ile 16 Ağustos 2026 Süper Loto sonuçları nasıl sorgulanır?

Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere üç kez çekilen Süper Loto'da bu akşam yeni bir heyecan yaşandı. 16 Ağustos 2026 Pazar Süper Loto sonuçları için, binlerce katılımcı heyecanla ekran başına kilitlenmiş durumda. Milli Piyango İdaresi (MPİ) bilet sorgulama ekranı üzerinden kullanıcılar biletlerini kontrol ederek kazanç durumlarını öğrenebiliyor.

Süper Loto Sonuçları Belli Oldu! MPİ Online ile 16 Ağustos 2026 Süper Loto sonuçları nasıl sorgulanır?

16 AĞUSTOS 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) standartlarına uygun olarak her çekiliş gününde olduğu gibi bu akşam da saat 21:30'da başladı. İşte 16 Ağustos Pazar 2026 Süper Loto sonuçları;

8, 20, 38, 56, 49, 50
Süper Loto Sonuçları Belli Oldu! MPİ Online ile 16 Ağustos 2026 Süper Loto sonuçları nasıl sorgulanır?

MPİ ONLİNE SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çekilişin tamamlanmasının hemen ardından sonuçlar, Milli Piyango Online resmi web sitesinde ve mobil uygulamasında erişime açılıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Süper Loto Sonuçları Belli Oldu! MPİ Online ile 16 Ağustos 2026 Süper Loto sonuçları nasıl sorgulanır?

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor

Süper Loto Sonuçları Belli Oldu! MPİ Online ile 16 Ağustos 2026 Süper Loto sonuçları nasıl sorgulanır?

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör