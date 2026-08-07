Trend Galeri Trend Yaşam Süper Loto’da kazandıran numaralar belli oldu! 6 Ağustos 2026 Milli Piyango online ile Süper Loto sonuçları sorgula!

Süper Loto’da kazandıran numaralar belli oldu! 6 Ağustos 2026 Milli Piyango online ile Süper Loto sonuçları sorgula!

Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi, 6 Ağustos 2026 Perşembe akşamı noter huzurunda tamamlandı. Büyük ikramiye hayali kuran binlerce kişi, çekilişte belirlenen şanslı numaraları ve biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek için sonuç ekranını araştırıyor.

Giriş Tarihi: 06.08.2026 21:08 Güncelleme Tarihi: 07.08.2026 06:14
Süper Loto’da kazandıran numaralar belli oldu! 6 Ağustos 2026 Milli Piyango online ile Süper Loto sonuçları sorgula!

6 Ağustos 2026 tarihli Süper Loto çekilişinin ardından kazandıran numaralar sorgulanıyor. Çekiliş sonuçlarını öğrenmek ve bilet sorgulama işlemini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, açıklanan şanslı rakamları yakından takip ediyor.

Süper Loto’da kazandıran numaralar belli oldu! 6 Ağustos 2026 Milli Piyango online ile Süper Loto sonuçları sorgula!

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bilet sahiplerinin heyecanla beklediği 6 Ağustos 2026 çekilişi, planlandığı üzere saat 21:30'da çekiliyor. Noter huzurunda yürütülen canlı yayın, tüm detaylarıyla izleyicilere aktarılıyor.

Süper Loto’da kazandıran numaralar belli oldu! 6 Ağustos 2026 Milli Piyango online ile Süper Loto sonuçları sorgula!

MPİ ONLİNE SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çekilişin tamamlanmasının hemen ardından sonuçlar, Milli Piyango Online resmi web sitesinde ve mobil uygulamasında erişime açılıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Süper Loto’da kazandıran numaralar belli oldu! 6 Ağustos 2026 Milli Piyango online ile Süper Loto sonuçları sorgula!

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR VE ÖDÜL KATEGORİLERİ NELERDİR?

Süper Loto oynamak oldukça basit bir kural setine dayanır: 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayı seçilerek kolon tamamlanır.

Katılımcılar ister kendileri kupon doldurabilir, isterlerse de terminallerden "Rastgele" seçim hakkını kullanabilirler.

Süper Loto’da kazandıran numaralar belli oldu! 6 Ağustos 2026 Milli Piyango online ile Süper Loto sonuçları sorgula!

İkramiye kazanabilmek için çekilen 6 sayı içerisinden en az 2, 3, 4, 5 veya 6 numaranın doğru tahmin edilmesi gerekir.

Bilinen sayı kombinasyonu arttıkça, kazanılan ödülün miktarı da doğru orantılı olarak yükselir.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör