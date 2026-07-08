Sürekli burun çekenler dikkat! Vücudunuzda bakın neler oluyor

Gün içinde sıkça yapılan burun çekme hareketi, basit bir alışkanlık gibi görünse de uzun vadede hem boğaz hem de kulak sağlığını etkileyebiliyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Fatih Topuz, burun akıntısının içeriye doğru çekilmesiyle bakteri ve virüslerin geniz bölgesine taşındığını belirterek, bu durumun tekrarlayan enfeksiyonlara neden olabileceği uyarısında bulundu. 'BAKTERİ VE VİRÜSLERİ İÇERİYE TAŞIYORUZ' Burun çekmenin, burun içindeki akıntının dışarı atılmak yerine genze doğru çekilmesi anlamına geldiğini belirten Prof. Dr. Topuz, 'Bu hareketle akıntının içinde bulunan bakteri ve virüsleri boğaz bölgesine taşımış oluyoruz. Buna bağlı olarak tekrarlayan öksürük, genizde yanma, sık boğaz enfeksiyonları ve kronik farenjit gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor' dedi. Burun çekmenin kulak sağlığını da etkileyebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Topuz, 'Kulak ile geniz arasında östaki borusu dediğimiz bir kanal bulunur. Bu kanal orta kulağın havalanmasını sağlar. Basınç dengesi bozulduğunda özellikle çocuklarda tekrarlayan kulak enfeksiyonları, orta kulakta sıvı birikimi ve işitme kaybı görülebilir' ifadelerini kullandı. ASIL NEDEN TEDAVİ EDİLMELİ Burun çekmenin yalnızca sağlık değil, toplumsal boyutunun da olduğunu belirten Prof. Dr. Topuz, 'Kütüphane, okul gibi sessiz ortamlarda tekrarlayan burun çekme hareketi hem çevredekileri rahatsız eder hem de kişi üzerinde olumsuz bir izlenim oluşturur' dedi. Burun çekmenin en sık nedeninin burun tıkanıklığı ve akıntı olduğunu belirten Prof. Dr. Topuz, 'Alerjik rinit, sinüzit, burun eti ve geniz eti gibi durumlar bu şikâyete yol açabilir. Öncelikle altta yatan nedenin tedavi edilmesi gerekir. Gerekli durumlarda medikal tedavi ya da cerrahi müdahale planlanabilir' diye konuştu. DOĞRU TEMİZLEME YAPILMALI Burun temizliğinin doğru şekilde yapılması gerektiğini de vurgulayan Prof. Dr. Topuz, 'Serum fizyolojik ya da deniz suyu gibi solüsyonlarla burun içi temizlenmeli. Temizleme işlemi içeriye çekerek değil, tek taraflı ve nazik bir şekilde sümkürerek yapılmalıdır' dedi. Prof. Dr. Topuz, burun çekme alışkanlığının basit bir refleks gibi görünse de uzun vadede hem sağlık sorunlarına hem de sosyal rahatsızlıklara yol açabileceğine dikkat çekerek sözlerini tamamladı.