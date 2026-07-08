Sürekli burun çekenler dikkat! Vücudunuzda bakın neler oluyor

DOĞRU TEMİZLEME YAPILMALI

Burun temizliğinin doğru şekilde yapılması gerektiğini de vurgulayan Prof. Dr. Topuz, "Serum fizyolojik ya da deniz suyu gibi solüsyonlarla burun içi temizlenmeli. Temizleme işlemi içeriye çekerek değil, tek taraflı ve nazik bir şekilde sümkürerek yapılmalıdır" dedi. Prof. Dr. Topuz, burun çekme alışkanlığının basit bir refleks gibi görünse de uzun vadede hem sağlık sorunlarına hem de sosyal rahatsızlıklara yol açabileceğine dikkat çekerek sözlerini tamamladı.