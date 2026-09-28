Süresi dolan kredi kartınızı makasla kesmeden önce bunu okuyun

PEKİ SÜRESİ DOLAN KART NASIL İMHA EDİLMELİ?

Güvenlik uzmanları, süresi dolan ya da banka sistemi üzerinden zaten kapatılmış bir kartın teknik olarak tamamen işlevsiz hale geldiğini belirtiyor — yani kesilmeden çöpe atılsa bile başkası tarafından kullanılması mümkün değil. Bu nedenle önerilen yöntem, kartı makasla parçalamak yerine:

Kartı doğrudan bankaya iade etmek, ya da

Elektronik atık geri dönüşüm noktalarına bütün hâlde teslim etmek.

Bu sayede hem olası kimyasal risk ortadan kalkıyor hem de kart içindeki değerli malzemelerin geri kazanım sürecine katılması sağlanıyor.