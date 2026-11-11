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Suyun altında bulutlar ve ağaçlar var! 30 metre derinlikteki bu gizemli oluşumu görenler gözlerine inanamıyor…
Suyun altında bulutlar ve ağaçlar var! 30 metre derinlikteki bu gizemli oluşumu görenler gözlerine inanamıyor…
Dünyanın en büyüleyici doğa harikalarından biri olan Cenote Angelita, sualtı meraklılarını ve bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyor. 30 metre derinlikte tatlı ve tuzlu suyun ayrışmasıyla oluşan manzara, adeta suyun altında akan bağımsız bir nehir ve sis bulutlarını andırıyor.
Giriş Tarihi: 11.11.2026 12:26