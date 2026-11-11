Trend Galeri Trend Yaşam Suyun altında bulutlar ve ağaçlar var! 30 metre derinlikteki bu gizemli oluşumu görenler gözlerine inanamıyor…

Suyun altında bulutlar ve ağaçlar var! 30 metre derinlikteki bu gizemli oluşumu görenler gözlerine inanamıyor…

Dünyanın en büyüleyici doğa harikalarından biri olan Cenote Angelita, sualtı meraklılarını ve bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyor. 30 metre derinlikte tatlı ve tuzlu suyun ayrışmasıyla oluşan manzara, adeta suyun altında akan bağımsız bir nehir ve sis bulutlarını andırıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 11.11.2026 12:26
Suyun altında bulutlar ve ağaçlar var! 30 metre derinlikteki bu gizemli oluşumu görenler gözlerine inanamıyor…

Doğa, insan aklını zorlayan sırlarını gözler önüne sermeye devam ediyor. Su altında adeta ikinci bir nehir akıyormuş izlenimi veren bu olağanüstü oluşum, belirli su katmanlarının ve kimyasal gazların bir araya gelmesiyle meydana geliyor.

Suyun altında bulutlar ve ağaçlar var! 30 metre derinlikteki bu gizemli oluşumu görenler gözlerine inanamıyor…

Tatlı su ile tuzlu suyun kesişim noktasında ortaya çıkan bu büyüleyici manzara, bölgede dalış yapan su altı araştırmacılarının da dikkatini çekiyor.

Suyun altında bulutlar ve ağaçlar var! 30 metre derinlikteki bu gizemli oluşumu görenler gözlerine inanamıyor…

30 METRE DERİNLİKTE SAKLI DÜNYA

Meksika'daki Cenote Angelita'nın 30 metre derinliğinde, tatlı su ile yoğun tuzlu suyun buluştuğu kritik bir geçiş zonu yer alıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Suyun altında bulutlar ve ağaçlar var! 30 metre derinlikteki bu gizemli oluşumu görenler gözlerine inanamıyor…

Çukura düşerek dipte biriken organik maddelerin zamanla çürümesi, ortaya yüksek miktarda hidrojen sülfür gazı çıkarıyor.

Suyun altında bulutlar ve ağaçlar var! 30 metre derinlikteki bu gizemli oluşumu görenler gözlerine inanamıyor…

Bu yoğun gaz kütlesi suyun içinde dağılmadan kalarak kalın, opak ve beyaz bir sis tabakası meydana getiriyor.

Suyun altında bulutlar ve ağaçlar var! 30 metre derinlikteki bu gizemli oluşumu görenler gözlerine inanamıyor…

Sis tabakasının her iki yanında ise çukurun tabanına çökmüş gerçek ağaç gövdeleri ve bitki kalıntıları bulunuyor.

Suyun altında bulutlar ve ağaçlar var! 30 metre derinlikteki bu gizemli oluşumu görenler gözlerine inanamıyor…

Bu sıra dışı tablo; suyun altında yüzen dalgıçlar için kıyıları, devrilmiş ağaçları ve kıvrımları bulunan, üzerinde sis bulutları dolaşan bağımsız bir nehir manzarası oluşturuyor.

Suyun altında bulutlar ve ağaçlar var! 30 metre derinlikteki bu gizemli oluşumu görenler gözlerine inanamıyor…

BİLİM İNSANLARINI BİLE ŞAŞIRTAN KİMYASAL DENGE

Yoğunluk farkı nedeniyle bir türlü birbirine karışmayan tatlı ve tuzlu su katmanları, hidrojen sülfür bulutunu belirli bir seviyede hapsediyor.

Suyun altında bulutlar ve ağaçlar var! 30 metre derinlikteki bu gizemli oluşumu görenler gözlerine inanamıyor…

Bu kusursuz kimyasal ayrışma, Cenote Angelita'yı dünyanın en dikkat çekici ve sıra dışı doğal su altı formasyonlarından biri haline getiriyor.

Suyun altında bulutlar ve ağaçlar var! 30 metre derinlikteki bu gizemli oluşumu görenler gözlerine inanamıyor…

Gerçek bir masal diyarını andıran bu gizemli derinlikler, doğanın sınırsız gücünü ve gizemini gözler önüne sermeye devam ediyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör