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Takıntılı eski sevgili Nilda Müge'yi hayattan koparmıştı: Korkunç detay ortaya çıktı! Meğer o cani genç kızın mezarını...

Gündemi sarsan korkunç cinayet İstanbul Şişli'de meydana geldi. Takıntı yaptığı eski kız arkadaşı Nilda Müge Şahin'i (25) öldüren katil zanlısı Nazir Ilgın (35) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince genç kızın mezarının yakınında Ayazağa'da ormanlık alan içinde yakalandı. Katil zanlısının öldürdüğü kızın mezarına ziyarete gelip su döktüğü ve çiçekler bıraktığı öğrenildi. Bu durumu ablasının mezarını ziyarete giden Seda Şahin fark ederek polise haber verdi. Polislere 'ablamın mezarına birileri gelmiş' deyince Cinayet Büro ekipleri hızla harekete geçip katil zanlısını olay yerinde yakaladı. Öte yandan o anlara dair yeni görüntüler de ortaya çıktı. Tüyler ürperten cinayette işte detaylar...

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 13.08.2026 10:42 Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 10:51
Takıntılı eski sevgili Nilda Müge’yi hayattan koparmıştı: Korkunç detay ortaya çıktı! Meğer o cani genç kızın mezarını...

Şişli Mecidiyeköy Mahallesi'nde 5 Ağustos Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında iddiaya göre, kız kardeşini hastaneye götüren Nilda Müge Şahin, dönüşte nöbetçi eczaneden ilaç almak için durdu. Kız kardeşinin ilaç almasını beklediği sırada motosikletle olay yerine gelen eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın, kadının önünü keserek silahla ateş açtı. Ağır yaralanan Şahin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Takıntılı eski sevgili Nilda Müge’yi hayattan koparmıştı: Korkunç detay ortaya çıktı! Meğer o cani genç kızın mezarını...

MEZARI GÖRÜNCE CİNAYET POLİSİNE HABER ETTİ

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet büro amirliği ekipleri şüpheliyi defalarca yakalama noktasına geldi. Ancak beklenmeyen hamleler yapan katil 7 gün gün boyunca izini kaybettirmeyi başardı. Dün öğlen saatlerinde öldürülen ablasının mezarına giden Seda Şahin mezar toprağında oynama ve sulanmış olduğunu etrafta çiçekler olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. Cinayet Ekipleri hemen katili sezdi. Kısa sürede bölge abluka altına alındı. Genç kızın mezarını mesken tutan katil zanlısı ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı.

Takıntılı eski sevgili Nilda Müge’yi hayattan koparmıştı: Korkunç detay ortaya çıktı! Meğer o cani genç kızın mezarını...

"SİLAHI ATTIĞIM YERİ HATIRLAMIYORUM"

Şüphelinin ilk ifadesinde olayda kullandığı silahı hatırlamadığım bir yerde denize attım dediği öne sürüldü. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Takıntılı eski sevgili Nilda Müge’yi hayattan koparmıştı: Korkunç detay ortaya çıktı! Meğer o cani genç kızın mezarını...

"BİR PARÇA İÇİMİZ SERİNLEDİ"

Nilda Müge Şahin'in babası Duran Şahin, "Öncelikle medyamıza ve hepinize teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Bu olayın üzerinden 7'nci gün oldu. Sağolsunlar emniyetimiz, devletimiz işin üzerinde durdu sonuca geldi. Katil mezarlıkta yakalandı. Benim yargıdan hiçbir endişem yok. En kısa zamanda cezasını göreceğiz, ben Türk adaletine güveniyorum" dedi.

Takıntılı eski sevgili Nilda Müge’yi hayattan koparmıştı: Korkunç detay ortaya çıktı! Meğer o cani genç kızın mezarını...

'BEN ONUN MEZARLIĞA GELECEĞİNİ TAHMİN ETTİM'

Nilda Müge Şahin'in annesi İlgün Şahin, "Onun psikolojisi bozulmuştu. Sürekli alkol alıyordu. Bugün yakalanırken bile alkol içiyormuş. Oralar bira kutusuyla doluymuş. Bu kadar kansızlık olamaz. Ben onun mezarlığa geleceğini tahmin ettim. Çünkü ambulansı takip eden mezarlığa da gelir. Gitmiş, orayı mesken tutmuş, orada yaşıyormuş. Biz sabah gittik mezarın üzerinde çiçekler ve hediye vardı. Biz şüphelendik, kızıma söyledim hemen polisi aradı. Sonradan bir telefon geldi ki, oralardaymış sohbet etmiş birileriyle.

Takıntılı eski sevgili Nilda Müge’yi hayattan koparmıştı: Korkunç detay ortaya çıktı! Meğer o cani genç kızın mezarını...

Biz çıktıktan sonra mezarlar sulanmış, o anda operasyon yapıp yakalamışlar. Bana 'Yakalandı' diye telefon açtılar. Benim çocuğumu asfaltlara serdi. Ona hakkım haram olsun, o dükkandan yediği paralarda haram olsun. Ben bu kişiyle oturdum yemek yedim, acıdım. 'Annem yok sana anne demek istiyorum' dedi. Ben bu yüzden kaç sefer rahmetli kızımı, eşimi karakoldan çevirdim. Benim kızım uçtu melek oldu. Ben onun üzerine ellerimle toprak attım. " dedi.

Takıntılı eski sevgili Nilda Müge’yi hayattan koparmıştı: Korkunç detay ortaya çıktı! Meğer o cani genç kızın mezarını...
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #ŞİŞLİ