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Takıntılı eski sevgili Nilda Müge'yi hayattan koparmıştı: Korkunç detay ortaya çıktı! Meğer o cani genç kızın mezarını...
Takıntılı eski sevgili Nilda Müge'yi hayattan koparmıştı: Korkunç detay ortaya çıktı! Meğer o cani genç kızın mezarını...
Gündemi sarsan korkunç cinayet İstanbul Şişli'de meydana geldi. Takıntı yaptığı eski kız arkadaşı Nilda Müge Şahin'i (25) öldüren katil zanlısı Nazir Ilgın (35) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince genç kızın mezarının yakınında Ayazağa'da ormanlık alan içinde yakalandı. Katil zanlısının öldürdüğü kızın mezarına ziyarete gelip su döktüğü ve çiçekler bıraktığı öğrenildi. Bu durumu ablasının mezarını ziyarete giden Seda Şahin fark ederek polise haber verdi. Polislere 'ablamın mezarına birileri gelmiş' deyince Cinayet Büro ekipleri hızla harekete geçip katil zanlısını olay yerinde yakaladı. Öte yandan o anlara dair yeni görüntüler de ortaya çıktı. Tüyler ürperten cinayette işte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.08.2026 10:42
Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 10:51