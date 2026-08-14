Takıntılı eski sevgili Nilda’yı sokak ortasında katletmişti! O cani cinayeti satır satır anlattı: ‘Hastanede beni fark edip…’

"KIZLARI TAKİP EDERKEN YAKALANDIM"

Nazir Ilgın, "Olay günü saat 17.30 sıralarında iş yerimden malzeme almaya çıktım. Kendi motosikletimle ilerlerken Gülbahar Mahallesinin girişinde bulunan bir iş yeri önünde Nilda'nın motosikletini gördüm. Motosikletten inerek iş yerine girdim ve Nilda'nın burada olup olmadığını kontrol ettim. Ancak burada olmadığını anladım. Etrafta bulunan iş yerlerini de kontrol ettiğimde Nilda'yı bulamadım. Buradan motosikletime binerek Kurtuluş'a yol kenarında bulunan kuaför malzemeleri aldım. Nilda beni telefondan engellediği için Kurtuluş'ta yol kenarında bulunan ankesörlü telefondan saat 18.00-18.30 sıralarında aradım, 'Ben seni son kez arıyorum. Şikayetini geri çek senden uzak duracağım' dedim. Nilda bana şikayetini geri çekmeyeceğini söyledi. Ben de 'kendime başkasını bulup kendi hayatıma bakacağım' dedim. Ancak Nilda 'o zaman hiç çekmem' diyerek karşılık verdi. Konuşmamız bitince saat 19.00 sıralarında iş yerime geçtim. Saat 19.45 sıralarında iş yerimden çıktım. Aynı motosikletimle Nilda'nın evine doğru gidiyordum. Ancak Nilda'nın motosikletini yine iş yerinin önünde gördüm. Motosikletin bulunduğu yerin karşı tarafında taksi durağının arkasında 2 şişe alkol içtim. Üçüncü şişeyi almaya giderken Nilda'nın motosikletinin yanına geldiğini gördüm. Nilda tek başınaydı. Bu esnada Sedanur kendi motosikleti ile Nilda'nın yanına geldi. Ben yanlarına gitmedim ve uzaktan izledim. Nilda'nın motosikleti aynı yerde kaldı ve Sedanur'un motosikletine bindi. Birlikte oradan ayrıldılar. Ben de motosikletimle onları takip ettim. Birlikte Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiler. Ben hastane bahçesine girerek bir süre bekledim. Bu esnada saat 22.00-23.00 civarıydı. Motosikletten inerek ayakta beklerken Sedanur'un eşi Cihan bana mesaj atarak 'Sen kızları mı takip ediyorsun' dedi. Bu mesajla birlikte ben Sedanur'un beni gördüğünü anladım. Mesajdan sonda Cihan beni aradı. Ben Cihan'a 'Nilda ile konuşacağım, şikayetini geri çekmesini istiyorum. Ben bugün onu aradım" dedim. Cihan ise bana Nilda ile konuşacağını söyledi. Telefonu kapatarak Nilda ile konuşmuş ve beni tekrardan geri aradı. Nilda ile konuştuğunu ve şikayetini geri çekmeyeceğini bana söyledi. Cihan ile konuşmamızın ardından bu kez de Kerim beni aradı. Bana 'sen ne yapmaya çalışıyorsun. Gel buraya kızların peşini bırak, sonra konuşur, şikayetini çekmesi için konuşur hallederiz' dedi.