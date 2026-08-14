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Takıntılı eski sevgili Nilda’yı sokak ortasında katletmişti! O cani cinayeti satır satır anlattı: ‘Hastanede beni fark edip…’
Takıntılı eski sevgili Nilda’yı sokak ortasında katletmişti! O cani cinayeti satır satır anlattı: ‘Hastanede beni fark edip…’
İstanbul Şişli'de 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin arkadaşının ilaç almasını beklerken motosikletle gelen takıntılı eski sevgilisi tarafından vahşice katledilmişti. Nilda'nın mezarı başında yakalanan katil zanlısı Nazir Ilgın cinayet anını ve sonrasında nasıl saklandığını satır satır anlattı. İşte kan donduran detaylar…
Giriş Tarihi: 14.08.2026 12:47
Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 12:53