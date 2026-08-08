Taksici Ömer Tamer kurşunlanarak katledilmişti! Acılı abladan kan donduran iddia: ‘Kardeşimi öldürdüğü silahı çocuklarının eline verip…’

Gaziantep'te yaşayan 39 yaşındaki Ömer Tamer yeni aldığı ticari taksiyi dükkanının önünde çalıştırmak isteyince yakındaki durak sahibi Yalçın E. ile aralarında husumet başladı. Taksiyi kendi durağına bağlatma teklifi reddedilen durak sahibi ve şoförleri ile Tamer arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tartışmadan yaklaşık iki saat sonra büfenin önüne gelen plakası belirsiz bir araç Ömer Tamer'i adeta kurşun yağmuruna tutarak vahşice katletti. SABAH'a konuşan Ömer Tamer'in acılı ablası Hatice Köse'nin feryadı yürek burkarken iddiaları ise kan dondurdu. İşte detaylar…