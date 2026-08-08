Taksici Ömer Tamer kurşunlanarak katledilmişti! Acılı abladan kan donduran iddia: ‘Kardeşimi öldürdüğü silahı çocuklarının eline verip…’

"POLİS GİDİNCE KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR"



Plakanın tespit edilememesine tepki gösteren Köse, "Olay günü sanıklar dükkana üç kez gelip tehdit etti. Kardeşim her defasında polisi aradı. Polis ekipleri grubu dağıtıp ayrıldıktan hemen sonra, kardeşim evine gitmek için aracına binerken kurşun yağmuruna tutuldu. Havaalanı yolu gibi çok işlek bir noktada, çevrede iki akaryakıt istasyonu, düğün salonları ve 5 MOBESE kamerası olmasına rağmen plakanın tespit edilemediği söylendi."