“Takside gasp” iddiasının perde arkasından masaj pazarlığı çıktı! Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Polisin yaptığı araştırmaya göre, Mısır uyruklu Soliman (29), internet üzerinden bir kadınla 8 bin TL karşılığında masaj hizmeti almak üzere anlaştı. Soliman, anlaştığı kadını Beyoğlu'nda bulunan bir işletmeye çağırdı. Ancak işletmeye bir değil, iki kadın geldi.

8 BİN TL'LİK ÜCRET 16 BİN TL'YE ÇIKTI

Polisin yaptığı incelemelerde, kadınların burada Soliman'dan 16 bin TL ücret talep ettiği belirlendi. Başlangıçta 8 bin TL üzerinden yapılan anlaşmanın ardından 16 bin TL istenmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından kalan ücretin, bir ticari taksiye ait POS cihazından 3 bin 500 TL olarak çekildiği tespit edildi.