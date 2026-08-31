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“Takside gasp” iddiasının perde arkasından masaj pazarlığı çıktı! Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
“Takside gasp” iddiasının perde arkasından masaj pazarlığı çıktı! Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
İstanbul Karaköy'de Mısır uyruklu turist Abdelrahman Soliman (29), taksi şoförü ile birlikte hareket ettiğini öne sürdüğü 2 kadın tarafından gasbedildiğini iddia etti. Soliman, 6 bin 500 lirasının alındığını, POS cihazından da zorla 3 bin 375 lira çekildiğini belirtti. İtiraz edince kadınlardan birinin kendisini çakıyla yaraladığını söyleyen turist, hastaneye giderek darp raporu aldı. Yapılan araştırmada, Soliman'ın 2 kadınla yaşadığı olayın, internet üzerinden masaj hizmeti almak için bir kadınla anlaşmasının ardından meydana geldiği ortaya çıktı. Taksi şoförü S.Ö. (37) gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 31.08.2026 13:25
Güncelleme Tarihi: 31.08.2026 13:32