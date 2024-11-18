Talihsiz kadın hayatının şokunu yaşadı: Önce ihanete uğradı sonra evinden edildi!
18 yıllık eşinin kendisinden 13 yaş küçük bir kadınla ilişki yaşayıp 'ikinci kadın'ın evini kullandığını belirten Meryem A., "Önce habersizce evime girdi, sonra temelli yerleşti, evime giremiyorum" dedi. Savcılık "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından soruşturma başlatsa da takipsizlik kararı verdi ancak mağdur kadının eşinin sevgilisiyle aynı evi paylaşmasından dolayı bir zararı var ise hukuk mahkemesine tazminat davası açabileceğinin altını çizdi.
Giriş Tarihi: 18.11.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 09:35