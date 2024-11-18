Talihsiz kadın hayatının şokunu yaşadı: Önce ihanete uğradı sonra evinden edildi!

"ÖNCE EVE GİRDİ, SONRA TEMELLİ YERLEŞTİ"

Aldatıldığını öğrenen Meryem A. ise soluğu savcılıkta aldı. İlginç bir şikayet yaptı. Eşinin sevgilisinin haberi olmadan evine girdiğini, eşiyle aşk yaşayıp daha sonra da temelli eve yerleşip, tüm uyarılarına rağmen ortak aile ikametlerini kullandığını belirtti. "Eşimle birliktelikleri devam ediyor. Müşterek konutu terk etmesini istiyorum. Ben evime giremiyorum. Uzaklaştırma kararı verilsin" dedi.