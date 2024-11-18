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Talihsiz kadın hayatının şokunu yaşadı: Önce ihanete uğradı sonra evinden edildi!

18 yıllık eşinin kendisinden 13 yaş küçük bir kadınla ilişki yaşayıp 'ikinci kadın'ın evini kullandığını belirten Meryem A., "Önce habersizce evime girdi, sonra temelli yerleşti, evime giremiyorum" dedi. Savcılık "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından soruşturma başlatsa da takipsizlik kararı verdi ancak mağdur kadının eşinin sevgilisiyle aynı evi paylaşmasından dolayı bir zararı var ise hukuk mahkemesine tazminat davası açabileceğinin altını çizdi.

ARZU KAYA
Giriş Tarihi: 18.11.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 09:35
Talihsiz kadın hayatının şokunu yaşadı: Önce ihanete uğradı sonra evinden edildi!

İstanbul Tuzla'da yaşayan 46 yaşındaki Meryem A., 18 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi Yıldıray A. tarafından aldatıldı. İddiaya göre kendisinden 13 yaş küçük Esra Y. adlı kadınla birlikte olmaya başlayan Yıldıray A. sevgilisini, eşiyle ortak ikamet ettikleri eve getiriyordu. Süreç içinde Esra Y. ile Yıldıray A.'nın çocukları da oldu.

Talihsiz kadın hayatının şokunu yaşadı: Önce ihanete uğradı sonra evinden edildi!

"ÖNCE EVE GİRDİ, SONRA TEMELLİ YERLEŞTİ"

Aldatıldığını öğrenen Meryem A. ise soluğu savcılıkta aldı. İlginç bir şikayet yaptı. Eşinin sevgilisinin haberi olmadan evine girdiğini, eşiyle aşk yaşayıp daha sonra da temelli eve yerleşip, tüm uyarılarına rağmen ortak aile ikametlerini kullandığını belirtti. "Eşimle birliktelikleri devam ediyor. Müşterek konutu terk etmesini istiyorum. Ben evime giremiyorum. Uzaklaştırma kararı verilsin" dedi.

Talihsiz kadın hayatının şokunu yaşadı: Önce ihanete uğradı sonra evinden edildi!

Kendisinin rızası olmadan diğer kadının evini kullandığını belirten kadın, "Meşru bir amaca yönelik olmayacak şekilde evimi kullanıyor. Konutum özel hayatım için önemli bir mekan ve mahrem alanımı da ihlal ediyor" diyerek eşinin sevgilisinden şikayetçi oldu.

Talihsiz kadın hayatının şokunu yaşadı: Önce ihanete uğradı sonra evinden edildi!

"TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİRSİN" KARARI

Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Esra Y. hakkında "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından soruşturma başlattı. Yapılan araştırmada bebeğin 2022 yılında doğduğu, doğumun Meryem A. ile Yıldıray A.'nın aynı evi paylaşırken gerçekleştiğini belirten savcılık zamanaşımı süresi geçtikten sonra şikayetçi olunduğunu belirtti. Savcılık ayrıca Meryem A.'nın şüpheli Esra Y. ile aynı evi paylaşmasından dolayı bir zararı var ise hukuk mahkemesine tazminat davası açabileceğini hatırlattı. Esra Y. hakkında takipsizlik kararına imza attı.

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