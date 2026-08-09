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Tam 146 yıldır Karadeniz'e ışık tutuyor! Samsun'da Kızılırmak'ın denize döküldüğü yerde saklı…
Tam 146 yıldır Karadeniz'e ışık tutuyor! Samsun'da Kızılırmak'ın denize döküldüğü yerde saklı…
Samsun'un Bafra ilçesinde, Kızılırmak'ın Karadeniz'in hırçın sularıyla kucaklaştığı eşsiz bir noktada yer alan tarihi Bafra Deniz Feneri, tam 146 yıldır kesintisiz bir şekilde denizcilere güvenli rota sunmaya devam ediyor. 1880 yılında Osmanlı döneminde inşa edilen ve günümüzde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde korunan bu asırlık miras; mimarisi, teknolojik dönüşüm tarihi ve etrafını saran doğal güzellikleriyle bölgeye turist çekmeyi sürdürüyor. İşte bir buçuk asra meydan okuyan o tarihi fenerin büyüleyici hikayesi…
Giriş Tarihi: 09.08.2026 14:24
Güncelleme Tarihi: 09.08.2026 15:12