Tam 146 yıldır Karadeniz’e ışık tutuyor! Samsun’da Kızılırmak’ın denize döküldüğü yerde saklı…

MAHALLE MUHTARINDAN YEREL YÖNETİMLERE PROJE ÇAĞRISI

Bafra Deniz Feneri'nin bölge ekonomisine ve turizmine sağladığı katkıya dikkat çeken Fener Mahallesi Muhtarı Faysal Bayrak, alanın potansiyelinin daha da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Fenerin denizdeki gemiler ve küçük kayıklar için hayati bir pusula olduğunu ifade eden Bayrak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu fener denizdeki gemilere, kayıklara yön gösteriyor. Burası tarihi bir rota olduğundan dolayı ziyaretçi geliyor. Vatandaşlara açık bir yer. Yurt dışından turistler buraya gelerek konaklıyor. Burada denize giriyorlar. Bu fener mahalleye turist çekiyor. Olta balıkçılığı yapılıyor. Burada belediyenin öncü olması ve bölgeyi geliştirecek projeler hazırlaması lazım."