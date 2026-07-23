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Tam 189 ülkede aranıyor! Nişanlısı ile birlikte sırra kadem bastı: Aileden cinayet iddiası!
Tam 189 ülkede aranıyor! Nişanlısı ile birlikte sırra kadem bastı: Aileden cinayet iddiası!
Sakarya'da geçtiğimiz yıl nişanlandıktan kısa süre sonra nişanlısı ile birlikte babasının otomobilini ve nişan takılarını alarak sırra kadem basan 19 yaşındaki Metehan Arslan Topçu'dan 13 aydır haber alınamıyor. 189 ülkede aranan oğullarından gelecek tek bir ses ya da işarete umutla tutunmaya çalışan acılı anne ve baba feryat etti. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 23.07.2026 16:30
Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 16:35