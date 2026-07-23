Tam 189 ülkede aranıyor! Nişanlısı ile birlikte sırra kadem bastı: Aileden cinayet iddiası!

"BELKİ OĞLUMU ÖLDÜRÜP BİR KENARA ATTILAR"



Oğlundan gelecek bir işarete umutla bekleyen acılı anne Sabahat Topçu, "Ben oğlumun dönmesini istiyorum, çok özledim. Oğlum şu anda ne yapıyor, ne halde bilmiyorum. Tek istediğim sesini duymak. 13 aydan beri yok, aramadığımı, sormadığımız ve gitmediğimiz yer kalmadı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, kızın annesi de aramaya hiçi çıkmadı, sanki evladından vazgeçmiş gibi. Belki oğlumu öldürüp bir kenara attılar. Nişanlıyken iki ay içinde yok oldular, sır oldular" şeklinde konuştu.