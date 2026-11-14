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Tam 40 yıl boyunca tek başına kazdı! Yerin 7 metre altına inşa etti, ağaçları hala meyve veriyor...

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Fresno şehrinde, dışarıdan bakıldığında sıradan bir arazi gibi görünen toprağın hemen altında akıllara durgunluk veren bir sabır ve mühendislik harikası yatıyor. Sicilyalı bir göçmen yaz sıcaklarından kaçmak için 1906 yılında yalnızca el aletleri ve bir çift katırla başlattığı kazı, tam 40 yıl sonunda yerin 7 metre altında 65 odalı devasa bir yeraltı dünyasına dönüştü. Üstelik bu gizli bahçeye diktiği asırlık ağaçlar aradan geçen bir asra rağmen hala meyve veriyor.

Giriş Tarihi: 14.11.2026 11:44 Güncelleme Tarihi: 14.11.2026 11:58