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TAM GÜNEŞ TUTULMASI İÇİN BEKLENEN GÜN! Türkiye’den görülecek mi, hangi ülkelerden izlenecek?

Gökyüzünün dikkat çeken olaylarından Güneş tutulması, bugün dünyanın belirli bölgelerinden izlenebilecek. Ay'ın Güneş'in önünü tamamen kapatacağı Güneş tutulması sırasında bazı ülkelerde tam tutulma yaşanacak. Peki, Türkiye'den görülecek mi, hangi ülkelerden izlenebilecek?

Giriş Tarihi: 12.08.2026 06:52 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 06:56
TAM GÜNEŞ TUTULMASI İÇİN BEKLENEN GÜN! Türkiye’den görülecek mi, hangi ülkelerden izlenecek?

2026 yılının dikkat çeken gökyüzü olaylarından biri bugün gerçekleşecek. Güneş tutulması sırasında Ay, Dünya ile Güneş arasına girerek bazı bölgelerde tam tutulma görüntüsü oluşturacak. Güneş tutulması için izlenebilecek ülkeler ve gözlem koşulları da öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

TAM GÜNEŞ TUTULMASI İÇİN BEKLENEN GÜN! Türkiye’den görülecek mi, hangi ülkelerden izlenecek?

2026 GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2026 yılının ikinci Güneş tutulması 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleşecek. Bu gökyüzü olayı, Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girmesiyle tam Güneş tutulması şeklinde yaşanacak. Tutulmanın izlenme şekli ise bulunulan bölgeye göre tam veya parçalı olacak.

TAM GÜNEŞ TUTULMASI İÇİN BEKLENEN GÜN! Türkiye’den görülecek mi, hangi ülkelerden izlenecek?

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

12 Ağustos 2026'daki tam Güneş tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Türkiye, NASA'nın açıkladığı tam tutulma hattında bulunmadığı gibi ülke için görünür tutulmalar listesinde de 12 Ağustos olayı yer almıyor. Türkiye'den görülebilecek bir sonraki Güneş tutulması ise 2 Ağustos 2027'de parçalı olarak gerçekleşecek.

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TAM GÜNEŞ TUTULMASI İÇİN BEKLENEN GÜN! Türkiye’den görülecek mi, hangi ülkelerden izlenecek?

2026 TAM GÜNEŞ TUTULMASI HANGİ ÜLKELERDEN İZLENECEK?

NASA'nın verilerine göre tam tutulma Grönland, İzlanda, İspanya, Rusya ve Portekiz'in küçük bir bölümünden görülebilecek. Tam tutulma hattının dışında kalan Avrupa'nın büyük bölümünde, Kuzey Amerika'nın bazı kesimlerinde ve kuzeybatı Afrika'da ise parçalı tutulma izlenecek. Görünürlük oranı, gözlem yapılan konuma göre değişiklik gösterecek.

TAM GÜNEŞ TUTULMASI İÇİN BEKLENEN GÜN! Türkiye’den görülecek mi, hangi ülkelerden izlenecek?

TAM GÜNEŞ TUTULMASI NE KADAR SÜRECEK?

Tam tutulmanın süresi gözlem noktasına bağlı olarak farklılık gösterecek. NASA'nın hesaplamalarına göre tutulma hattındaki en uygun noktalarda Güneş'in tamamen kapanacağı evre en fazla 2 dakika 18 saniye sürecek. Bu kısa süre boyunca uygun konumdaki gözlemciler Güneş'in dış atmosferini görebilecek.