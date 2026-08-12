TAM GÜNEŞ TUTULMASI İÇİN BEKLENEN GÜN! Türkiye’den görülecek mi, hangi ülkelerden izlenecek?

2026 TAM GÜNEŞ TUTULMASI HANGİ ÜLKELERDEN İZLENECEK?

NASA'nın verilerine göre tam tutulma Grönland, İzlanda, İspanya, Rusya ve Portekiz'in küçük bir bölümünden görülebilecek. Tam tutulma hattının dışında kalan Avrupa'nın büyük bölümünde, Kuzey Amerika'nın bazı kesimlerinde ve kuzeybatı Afrika'da ise parçalı tutulma izlenecek. Görünürlük oranı, gözlem yapılan konuma göre değişiklik gösterecek.