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TAM GÜNEŞ TUTULMASI İÇİN BEKLENEN GÜN! Türkiye’den görülecek mi, hangi ülkelerden izlenecek?
TAM GÜNEŞ TUTULMASI İÇİN BEKLENEN GÜN! Türkiye’den görülecek mi, hangi ülkelerden izlenecek?
Gökyüzünün dikkat çeken olaylarından Güneş tutulması, bugün dünyanın belirli bölgelerinden izlenebilecek. Ay'ın Güneş'in önünü tamamen kapatacağı Güneş tutulması sırasında bazı ülkelerde tam tutulma yaşanacak. Peki, Türkiye'den görülecek mi, hangi ülkelerden izlenebilecek?
Giriş Tarihi: 12.08.2026 06:52
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 06:56