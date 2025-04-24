Trend Galeri Trend Yaşam EKSİKSİZ LİSTE! Doğru bir deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantası içinde mutlaka olması gerekenler

EKSİKSİZ LİSTE! Doğru bir deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantası içinde mutlaka olması gerekenler

Depremler, ülkemizde sıkça karşılaşılan ve ne zaman olacağı bilinmeyen doğal felaketlerdendir. Türkiye bu gerçeği İstanbul Silivri'de 6.2 büyüklüğünde gerçekleşen şiddetli sarsıntı ile bir kez daha hatırladı. Bu yüzden önceden hazırlıklı olmak büyük önem taşır. Acil durumlarda hayat kurtarabilecek bir deprem çantası oldukça gereklidir. Bu çantada su, gıda, ilaç gibi temel ihtiyaç ürünleri yer almalıdır. Peki, doğru bir deprem çantası nasıl hazırlanır, hangi malzemeler mutlaka yer almalıdır? İşte, deprem çantası içinde olması gerekenlerin listesi...

Giriş Tarihi: 24.04.2025 10:01 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 10:01
EKSİKSİZ LİSTE! Doğru bir deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantası içinde mutlaka olması gerekenler

Ülkemizde sıkça meydana gelen depremler, hazırlıklı olmanın önemini her seferinde bir kez daha gözler önüne seriyor. İstanbul'un Silivri ilçesinde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'nin deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Ani gelişen bu tür doğal afetlere karşı önceden önlem almak, can güvenliği açısından hayati rol oynar. Bu noktada, acil durumlar için hazırlanan deprem çantası büyük önem taşır. Peki, deprem çantasında neler bulunmalı? İşte, afete karşı hazırlıklı olmanızı sağlayacak, olmazsa olmaz deprem çantası malzemeleri listesi…

EKSİKSİZ LİSTE! Doğru bir deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantası içinde mutlaka olması gerekenler

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI?
Deprem çantası hazırlamak, beklenmedik bir afet anında hayatta kalma şansınızı artırmak için atabileceğiniz en önemli adımlardan biridir. Deprem çantası afetin ardından ilk 72 saatte temel ihtiyaçlarınızı karşılayacak malzemeleri içermelidir.

İlk adım olarak, dayanıklı ve su geçirmez bir sırt çantası seçmek önemlidir. Deprem çantası kolay taşınabilir ve tüm ailenizin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar büyük olmalıdır.

EKSİKSİZ LİSTE! Doğru bir deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantası içinde mutlaka olması gerekenler
  • Pille çalışan veya dinamo sistemli radyo ile haberleşme takip edilebilir.
  • Mevsime uygun giysiler, iç çamaşırı, çorap.
  • Çok amaçlı çakı veya pense.
  • Islak mendil, tuvalet kâğıdı, hijyen ürünleri.
EKSİKSİZ LİSTE! Doğru bir deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantası içinde mutlaka olması gerekenler

DEPREM ÇANTASI İÇİNDE OLMASI GEREKENLERİN LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) başta olmak üzere birçok uzmanın önerdiği temel malzemeler şu şekilde sıralanıyor:

  • Kişi başı en az 1 litre olmak üzere 3 günlük ihtiyacı karşılayacak miktarda içme suyu.
  • Konserve, kuru meyve, bisküvi gibi bozulmayan ve kolay tüketilebilecek yiyecekler.
  • Temel tıbbi malzemeler, reçeteli ilaçlar, sargı bezleri, antiseptik solüsyon.
  • Elektrik kesintilerine karşı el feneri veya kafa lambası.
EKSİKSİZ LİSTE! Doğru bir deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantası içinde mutlaka olması gerekenler
  • Maske, dezenfektan, eldiven: Özellikle salgın dönemlerinde önemli.
  • Nakit para: Elektronik sistemlerin çalışmadığı durumlarda kullanılmak üzere.
  • Kimlik fotokopisi, önemli evraklar ve iletişim bilgileri.