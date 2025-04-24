Trend Galeri Trend Yaşam EKSİKSİZ LİSTE! Doğru bir deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantası içinde mutlaka olması gerekenler

EKSİKSİZ LİSTE! Doğru bir deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantası içinde mutlaka olması gerekenler

Depremler, ülkemizde sıkça karşılaşılan ve ne zaman olacağı bilinmeyen doğal felaketlerdendir. Türkiye bu gerçeği İstanbul Silivri'de 6.2 büyüklüğünde gerçekleşen şiddetli sarsıntı ile bir kez daha hatırladı. Bu yüzden önceden hazırlıklı olmak büyük önem taşır. Acil durumlarda hayat kurtarabilecek bir deprem çantası oldukça gereklidir. Bu çantada su, gıda, ilaç gibi temel ihtiyaç ürünleri yer almalıdır. Peki, doğru bir deprem çantası nasıl hazırlanır, hangi malzemeler mutlaka yer almalıdır? İşte, deprem çantası içinde olması gerekenlerin listesi...