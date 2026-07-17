Tansiyonum düşüyor sandı! Karnından çıkanlar şoke etti: "Tam 6.5 kilo..."
Kocaeli'de ameliyat korkusu yüzünden tedavisini 1,5 yıl boyunca erteleyen 74 yaşındaki hastanın karnından tam 6,5 kilogram ağırlığında dev bir böbrek tümörü çıkarıldı. Üç farklı cerrahi branşın ortaklaşa yürüttüğü ve yüksek hayati risk taşıyan bu zorlu operasyon, başarılı bir şekilde tamamlanarak hastaya rahat bir nefes aldırdı. Ameliyatı gerçekleştiren uzmanlar, meslek hayatlarında ilk kez bu büyüklükte bir kitleyle karşılaştıklarını belirterek hastalara tedavilerini aksatmamaları konusunda hayati bir uyarıda bulundu.
Giriş Tarihi: 17.07.2026 11:34
Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 12:04