Tarihi denge resmen bozuldu! Dünyanın en kalabalık ülkesi artık Çin değil! İşte yeni nüfus devi…
Yüzyıllık denge resmen bozuldu, dünya nüfus haritasında kartlar yeniden dağıtılıyor! Yıllardır 'dünyanın en kalabalığı' unvanını elinde tutan o dev ülke, liderliği şok bir şekilde kaptırdı. Peki artık en kalabalık ülke neresi? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 30.12.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:08