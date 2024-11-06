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Tarihi lisedeki skandal sonuçlandı: Cinsel taciz ve istismardan 10 yıl ceza aldı

İstanbul'da bulunan tarihi bir lisede Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapan kişinin sınav yapmadan öğrencilerine 100 puan verdiği, yine öğrencileriyle birlikte dışarı çıkarak sigara ve alkol aldığı, hatta bir öğrencisiyle cinsel ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı. Karar duruşmasında 'tanık' sıfatı ile dinlenen başka bir öğretmen, bir kız öğrencisinin kendisine gelerek sanık öğretmenle ilişki yaşadığını itiraf ettiğini belirtti. Mahkeme, öğretmen Mahmut C.'nin görevi kötüye kullandığını belirterek 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Öğretmen hakkında 'Cinsel Taciz, Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı' suçlarından soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 06.11.2024 12:21 Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 12:22
Tarihi lisedeki skandal sonuçlandı: Cinsel taciz ve istismardan 10 yıl ceza aldı

İstanbul'da bulunan tarihi bir lisede Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapan kişinin sınav yapmadan öğrencilerine 100 puan verdiği, yine öğrencileriyle birlikte dışarı çıkarak sigara ve alkol aldığı, hatta bir öğrencisiyle ilişki yaşadığının ortaya çıkması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri devreye girdi. Skandal olay Fatih ilçesinde bulunan tarihi bir lisede meydana geldi. Mahmut C., isimli öğretmen hakkında yapılan ihbarlar üzerine Fatih İlçe Kaymakamlığı ön inceleme raporu hazırlanmasını istedi.

Tarihi lisedeki skandal sonuçlandı: Cinsel taciz ve istismardan 10 yıl ceza aldı

SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİLERE 100 VERMİŞ

Okul tarafından yapılan incelemelerde Mahmut C.'nin bazı öğrencilerin yazılı sınava katılmamasına rağmen öğrencilere yüksek notlar vererek sisteme yüklediği tespit edildi. Ancak yazılı kâğıdı bulunamayınca durum ortaya çıktı

ÖĞRENCİSİYLE YASAK İLİŞKİ YAŞADI

Durum Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirilince okula müfettişler atandı yapılan incelemelerde 2020-2021 yılı içerisinde 10'uncu sınıf öğrencisi bir kız çocuğuyla arasına mesafe koyamayarak birliktelik yaptıkları tespit edildi. Hatta bu durum okul içerisinde dedikodu olarak yayılmakla kalmayıp birlikte fotoğraf çektirip paylaştıkları belirlendi.

Tarihi lisedeki skandal sonuçlandı: Cinsel taciz ve istismardan 10 yıl ceza aldı

ÖĞRENCİLERİYLE ALKOL ALIP SİGARA İÇTİ

Müfettişler tarafından hazırlanan raporda öğretmen Mahmut C.'nin derslerde öğretmen-öğrenci ilişkisini sağlayamadığı, birliktelik yaşadığı öğrencisine konum atarak evine çağırdığı, öğrencileriyle argo konuşup cinsel içerikli konulara girdiği ve dışarıda sigara içip alkol kullandıkları anlatıldı. Raporun devamında öğrencilerin sınavda kopya çektiğini gördüğü halde müdahale etmeyip yüksek notlar verdiği sınav kâğıtlarını okumadan tüm öğrencilere 100 puan verdiğine dikkat çekildi.

CİNSEL İSTİSMAR SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Raporun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesinin ardından yürütülen soruşturma sonunda Mahmut C., hakkında 'Görevi Kötüye Kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Şüphelinin ayrıca, 'Cinsel Taciz, Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı' suçlarından soruşturmasının devam ettiği belirlendi.

Tarihi lisedeki skandal sonuçlandı: Cinsel taciz ve istismardan 10 yıl ceza aldı

BAŞKA ÖĞRETMEN TANIK OLDU 10 AY HAPİS CEZASI ALDI

Geçtiğimiz günlerde hâkim karşısına çıkan sanık öğretmen söz konusu öğrencilerin sınava girerek 100 puan aldıklarını iddia etti. Tanık sıfatı ile dinlenen başka bir öğretmen ise kız öğrencisinin kendisine gelerek sanık öğretmenle ilişki yaşadığını itiraf ettiğini belirtti. Mahkeme yapılan yargılama sonunda öğretmenin görevi kötüye kullandığını belirterek 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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