Tarihi lisedeki skandal sonuçlandı: Cinsel taciz ve istismardan 10 yıl ceza aldı

İstanbul'da bulunan tarihi bir lisede Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapan kişinin sınav yapmadan öğrencilerine 100 puan verdiği, yine öğrencileriyle birlikte dışarı çıkarak sigara ve alkol aldığı, hatta bir öğrencisiyle cinsel ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı. Karar duruşmasında 'tanık' sıfatı ile dinlenen başka bir öğretmen, bir kız öğrencisinin kendisine gelerek sanık öğretmenle ilişki yaşadığını itiraf ettiğini belirtti. Mahkeme, öğretmen Mahmut C.'nin görevi kötüye kullandığını belirterek 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Öğretmen hakkında 'Cinsel Taciz, Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı' suçlarından soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.