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Tarihin akışını değiştiren o muazzam yapılar! Antik dünyanın 7 harikasında Türkiye'den iki isim...

Binlerce yıldır gizemi çözülemeyen küresel mirasın haritası yeniden gündeme geldi. Antik dünyanın tüm harikaları tek bir listede toplandı. İnsan elinden çıkmış bu muazzam yapılar arasında yapılan araştırmalar, küresel ölçekte hüzünlü bir gerçeği de bir kez daha gözler önüne serdi. Mimari yapısıyla hayret ettiren, Türkiye'nin de bulunduğu o listeye dair detaylar...

Giriş Tarihi: 08.07.2026 17:00 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 17:09
Tarihin akışını değiştiren o muazzam yapılar! Antik dünyanın 7 harikasında Türkiye’den iki isim...

İnsanlık tarihi boyunca inşa edilen bazı yapılar; yalnızca mühendislik başarılarıyla değil, aynı zamanda taşıdıkları gizem ve asırlık hikayelerle de modern dünyaya meydan okumaya devam ediyor. "Modern Dünyanın 7 Harikası" bugün milyonlarca seyahatseverin rotasını süslese de, tarih meraklılarının gözü her zaman binlerce yıl öncesinin asıl ve en gizemli listesinde kalıyor. Antik çağın dehaları tarafından belirlenen o orijinal listedeki yapıların büyük bir kısmının doğal afetler ve istilalar nedeniyle yok olması, bu küresel mirası çok daha büyük bir gizem perdesinin arkasına itiyor. İşte Antik Dünyanın 7 harikası;

Tarihin akışını değiştiren o muazzam yapılar! Antik dünyanın 7 harikasında Türkiye’den iki isim...

KEOPS PİRAMİDİ (MISIR)

Listede yer alan ve binlerce yıla meydan okuyarak günümüze kadar tamamen ulaşabilen tek harika.

Tarihin akışını değiştiren o muazzam yapılar! Antik dünyanın 7 harikasında Türkiye’den iki isim...

BABİL'İN ASMA BAHÇELERİ (IRAK)

Çölün ortasında kat kat yükselen egzotik vaha mimarisiyle antik dünyanın en büyük efsanesi.

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Tarihin akışını değiştiren o muazzam yapılar! Antik dünyanın 7 harikasında Türkiye’den iki isim...

ZEUS HEYKELİ (YUNANİSTAN)

Antik Olimpiyatlar için yapılan, altın ve fildişi kaplamalı devasa tanrı heykeli.

Tarihin akışını değiştiren o muazzam yapılar! Antik dünyanın 7 harikasında Türkiye’den iki isim...

RODOS HEYKELİ (YUNANİSTAN)

Rodos Limanı girişinde yükselen ve antik denizcileri selamlayan devasa bronz anıt.

Tarihin akışını değiştiren o muazzam yapılar! Antik dünyanın 7 harikasında Türkiye’den iki isim...

İSKENDERİYE FENERİ (MISIR)

Denizciler için inşa edilen, antik mühendisliğin ve ışığın en büyük simgesi olan dev fener.

Tarihin akışını değiştiren o muazzam yapılar! Antik dünyanın 7 harikasında Türkiye’den iki isim...

TÜRKİYE TOPRAKLARINDAN İKİ İSİM VAR!

Antik dünyanın o meşhur listesine bakıldığında Anadolu topraklarının ne kadar zengin bir medeniyet beşiği olduğu bir kez daha kanıtlanıyor. Küresel listedeki iki büyük harika, aslında bizim topraklarımızda yükseliyordu:

Tarihin akışını değiştiren o muazzam yapılar! Antik dünyanın 7 harikasında Türkiye’den iki isim...

ARTEMİS TAPINAĞI (EFES / İZMİR)

Tamamen mermerden inşa edilen, ihtişamıyla ve devasa sütunlarıyla gökyüzüne meydan okuyan, antik çağın en görkemli tapınağı.

Tarihin akışını değiştiren o muazzam yapılar! Antik dünyanın 7 harikasında Türkiye’den iki isim...

HALİKARNASSOS MOZOLESİ (BODRUM / MUĞLA)

Kral Maussollos için yaptırılan ve mimari büyüklüğü nedeniyle günümüzde tüm dünyada kullanılan "anıt mezar" (mausoleum) terimine adını veren devasa yapı.

Tarihin akışını değiştiren o muazzam yapılar! Antik dünyanın 7 harikasında Türkiye’den iki isim...

Antik dünyanın o meşhur listesine baktığımızda içimizi burkan bir gerçekle karşılaşıyoruz: Listedeki 7 dev yapıdan bugün hala dimdik ayakta duran tek eser Mısır'daki Keops Piramidi.

Geri kalan 6 harika; depremler, yangınlar ve istilalarla tarihin tozlu sayfalarına karıştı. Bu durumun en hüzünlü yanı ise, o muazzam listedeki iki harikanın aslında bizim topraklarımızda, yani Türkiye'de olması!

Tarihin akışını değiştiren o muazzam yapılar! Antik dünyanın 7 harikasında Türkiye’den iki isim...

İzmir'deki ihtişamlı Artemis Tapınağı ve Bodrum'un simgesi Halikarnas Mozolesi, yüzyıllar önce yaşanan büyük depremler ve yağmalar sonucu yok oldu. Bugün bu bölgeleri ziyaret ettiğinizde sadece birkaç mermer sütun ve taş kalıntısı görseniz de, bir zamanlar dünyanın en büyük mimari mucizelerinin burada yükseldiğini bilmek insanı hayrete düşürüyor.

Tarihin akışını değiştiren o muazzam yapılar! Antik dünyanın 7 harikasında Türkiye’den iki isim...

İŞTE MODERN DÜNYANIN 7 HARİKASI

Tarihin akışını değiştiren o muazzam yapılar! Antik dünyanın 7 harikasında Türkiye’den iki isim...

ÇİN SEDDİ (ÇİN)

21 bin kilometrelik uzunluğuyla savunma mimarisinin zirvesi kabul edilen bu dev hat, insan azminin en büyük kanıtı olarak yükseliyor.

Tarihin akışını değiştiren o muazzam yapılar! Antik dünyanın 7 harikasında Türkiye’den iki isim...

PETRA ANTİK KENTİ (ÜRDÜN)

Kızıl kumtaşlarına devasa bir titizlikle ve milimetrik hesaplamalarla oyulmuş, gizemli atmosferiyle görenleri büyüleyen antik şehir.

Tarihin akışını değiştiren o muazzam yapılar! Antik dünyanın 7 harikasında Türkiye’den iki isim...

KOLEZYUM (İTALYA)

Roma'nın kalbinde yükselen, gladyatör dövüşlerine ev sahipliği yapmış tarihin en büyük amfitiyatrosu.

Tarihin akışını değiştiren o muazzam yapılar! Antik dünyanın 7 harikasında Türkiye’den iki isim...

CHİCHEN ITZA PİRAMİDİ (MEKSİKA)

Maya medeniyetinin astronomi ve matematikteki inanılmaz dehasını yansıtan ikonik basamaklı piramit.

Tarihin akışını değiştiren o muazzam yapılar! Antik dünyanın 7 harikasında Türkiye’den iki isim...

MACHU PİCCHU (PERU)

And Dağları'nın zirvesinde, bulutların arasında yüzyıllarca saklanmayı başarmış İnka İmparatorluğu'nun kayıp şehri.

Tarihin akışını değiştiren o muazzam yapılar! Antik dünyanın 7 harikasında Türkiye’den iki isim...

TAC MAHAL (HİNDİSTİAN)

Şah Cihan'ın büyük bir aşkla bağlı olduğu eşi için yaptırdığı, beyaz mermerin zarafete dönüştüğü anıt mezar.

Tarihin akışını değiştiren o muazzam yapılar! Antik dünyanın 7 harikasında Türkiye’den iki isim...

KURTARICI İSA HEYKEL (BREZİLYA)

Rio de Janeiro'nun tepesinden şehri selamlayan, modern dönemin en sembolik dev anıtı.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör