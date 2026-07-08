Tarihin akışını değiştiren o muazzam yapılar! Antik dünyanın 7 harikasında Türkiye’den iki isim...

İnsanlık tarihi boyunca inşa edilen bazı yapılar; yalnızca mühendislik başarılarıyla değil, aynı zamanda taşıdıkları gizem ve asırlık hikayelerle de modern dünyaya meydan okumaya devam ediyor. "Modern Dünyanın 7 Harikası" bugün milyonlarca seyahatseverin rotasını süslese de, tarih meraklılarının gözü her zaman binlerce yıl öncesinin asıl ve en gizemli listesinde kalıyor. Antik çağın dehaları tarafından belirlenen o orijinal listedeki yapıların büyük bir kısmının doğal afetler ve istilalar nedeniyle yok olması, bu küresel mirası çok daha büyük bir gizem perdesinin arkasına itiyor. İşte Antik Dünyanın 7 harikası;