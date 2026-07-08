Trend
Galeri
Trend Yaşam
Tarihin akışını değiştiren o muazzam yapılar! Antik dünyanın 7 harikasında Türkiye'den iki isim...
Tarihin akışını değiştiren o muazzam yapılar! Antik dünyanın 7 harikasında Türkiye'den iki isim...
Binlerce yıldır gizemi çözülemeyen küresel mirasın haritası yeniden gündeme geldi. Antik dünyanın tüm harikaları tek bir listede toplandı. İnsan elinden çıkmış bu muazzam yapılar arasında yapılan araştırmalar, küresel ölçekte hüzünlü bir gerçeği de bir kez daha gözler önüne serdi. Mimari yapısıyla hayret ettiren, Türkiye'nin de bulunduğu o listeye dair detaylar...
Giriş Tarihi: 08.07.2026 17:00
Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 17:09