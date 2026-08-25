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Tarım Kredi 25-31 Ağustos indirimli ürünler kataloğu: Tarım Kredi Market aktüel ve KOOP fırsatları neler?

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 25-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli yeni aktüel kataloğunu erişime açtı. Mutfak alışverişini uygun fiyatlarla tamamlamak isteyen vatandaşlar için temel gıda ürünlerinde indirimler göze çarpıyor. Ayçiçek yağı, bakliyat ve süt ürünlerindeki cazip fiyat seçenekleri bu hafta da raflardaki yerini alıyor. İşte, Tarım Kredi indirim kataloğu...

Giriş Tarihi: 25.08.2026 16:13 Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 16:28
Tarım Kredi 25-31 Ağustos indirimli ürünler kataloğu: Tarım Kredi Market aktüel ve KOOP fırsatları neler?

Ağustos ayının son haftasına özel hazırlanan kampanya, aile bütçesine katkı sağlamayı hedefliyor. Kooperatif marketlerin Türkiye genelindeki tüm şubelerinde eş zamanlı başlayan indirim dönemi, haftalık alışveriş planı yapan tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. Tarım Kredi aktüel katalog fırsatları alışveriş listelerine taşınıyor.

Tarım Kredi 25-31 Ağustos indirimli ürünler kataloğu: Tarım Kredi Market aktüel ve KOOP fırsatları neler?

TARIM KREDİ 25-31 AĞUSTOS İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Oluklu Bulaşık Süngeri (5'li): 42,90 TL

Çamaşır Yumuşatıcısı (Sensitive): 145,00 TL

Çamaşır Yumuşatıcısı (Lovely): 145,00 TL

Bulaşık Süngeri (Tekli): 27,90 TL

Sıvı Bulaşık Deterjanı: 62,00 TL

Çamaşır Suyu (Çam Ferahlığı): 199,90 TL

Buzdolabı Poşeti (Orta 4 Al 3 Öde): 69,90 TL

Duş Jeli (Lavanta): 74,90 TL

Duş Jeli (Deniz Minerali): 74,90 TL

Hijyenik Ped (Süper Eco Normal 24'lü): 79,90 TL

Hijyenik Ped (Süper Eco Gece 16'lı): 79,90 TL

Bulaşık Makinesi Kapsülü (30'lu): 119,90 TL

Sprey Kır ve Yağ Çözücü: 109,90 TL

Hijyenik Ped (Süper Eco Uzun 18'li): 79,90 TL

Günlük Ped (Normal 40'lı): 59,90 TL

Bebek Bezi (3D Junior 48'li): 285,00 TL

Bebek Bezi (3D Maxi 62'li): 285,00 TL

Bebek Bezi (3D Extra Large 38'li): 285,00 TL

Tarım Kredi 25-31 Ağustos indirimli ürünler kataloğu: Tarım Kredi Market aktüel ve KOOP fırsatları neler?

Tam Yağlı Kaşar Peyniri: 165,00 TL

Lor Peyniri: 59,00 TL

Tereyağı (500 g): 259,00 TL

Tam Yağlı Doğal Yoğurt: 89,90 TL

Hazır Mıhlama / Kuymak: 135,00 TL

Protein Sütü / İçeceği (Kakao): 59,00 TL

Protein Sütü / İçeceği (Vanilya): 59,00 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri: 269,00 TL

Protein Sütü / İçeceği (Kahveli): 59,00 TL

Lor Peyniri (500 g): 59,00 TL

Taze Peynir (180 g): 89,00 TL

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Tarım Kredi 25-31 Ağustos indirimli ürünler kataloğu: Tarım Kredi Market aktüel ve KOOP fırsatları neler?

Sarı Çekirdekli Kuru Üzüm: 119,00 TL

Ay Çekirdeği (Kavrulmuş Az Tuzlu): 99,00 TL

Ay Çekirdeği (Kavrulmuş Tuzsuz): 99,00 TL

Şalgam Suyu (Acısız): 54,00 TL

Şalgam Suyu (Acılı): 54,00 TL

Gofret (Kakao): 46,90 TL

Gofret (Fındıklı): 46,90 TL

Gofret (Çilekli): 46,90 TL

Domates Salçası: 53,50 TL

Klasik Granül Kahve: 149,00 TL

Demlik Poşet Çay (48'li): 49,50 TL

Tam Yağlı Kaşar Peyniri: 165,00 TL

Limonata: 39,90 TL

Şekersiz Limonata: 39,90 TL

Paket Margarin: 36,90 TL

Kase Margarin: 99,00 TL

Lor Peyniri: 59,00 TL

Şeftali Nektarı: 16,50 TL

Tarım Kredi 25-31 Ağustos indirimli ürünler kataloğu: Tarım Kredi Market aktüel ve KOOP fırsatları neler?

Milföy Hamuru: 139,00 TL

Dana Kokteyl Sosis: 104,90 TL

Fermente Dana Kangal Sucuk: 199,90 TL

Pişmiş Donuk Piliç Döner: 84,90 TL

Dana Dilimli Donuk Kavurma: 349,00 TL

Jumbo Sosis: 89,90 TL

Künefe: 79,90 TL

Dana Sarımsaklı Köfte: 225,00 TL

Dana Izgara Köfte: 225,00 TL

Dana Usta Köfte: 225,00 TL

Dana Kasap Köfte: 225,00 TL

Dondurulmuş Limonata: 49,90 TL

Tarım Kredi 25-31 Ağustos indirimli ürünler kataloğu: Tarım Kredi Market aktüel ve KOOP fırsatları neler?

Tarım Kredi 25-31 Ağustos indirimli ürünler kataloğu: Tarım Kredi Market aktüel ve KOOP fırsatları neler?
Tarım Kredi 25-31 Ağustos indirimli ürünler kataloğu: Tarım Kredi Market aktüel ve KOOP fırsatları neler?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör