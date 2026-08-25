Tarım Kredi 25-31 Ağustos indirimli ürünler kataloğu: Tarım Kredi Market aktüel ve KOOP fırsatları neler?

TARIM KREDİ 25-31 AĞUSTOS İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
Oluklu Bulaşık Süngeri (5'li): 42,90 TL
Çamaşır Yumuşatıcısı (Sensitive): 145,00 TL
Çamaşır Yumuşatıcısı (Lovely): 145,00 TL
Bulaşık Süngeri (Tekli): 27,90 TL
Sıvı Bulaşık Deterjanı: 62,00 TL
Çamaşır Suyu (Çam Ferahlığı): 199,90 TL
Buzdolabı Poşeti (Orta 4 Al 3 Öde): 69,90 TL
Duş Jeli (Lavanta): 74,90 TL
Duş Jeli (Deniz Minerali): 74,90 TL
Hijyenik Ped (Süper Eco Normal 24'lü): 79,90 TL
Hijyenik Ped (Süper Eco Gece 16'lı): 79,90 TL
Bulaşık Makinesi Kapsülü (30'lu): 119,90 TL
Sprey Kır ve Yağ Çözücü: 109,90 TL
Hijyenik Ped (Süper Eco Uzun 18'li): 79,90 TL
Günlük Ped (Normal 40'lı): 59,90 TL
Bebek Bezi (3D Junior 48'li): 285,00 TL
Bebek Bezi (3D Maxi 62'li): 285,00 TL
Bebek Bezi (3D Extra Large 38'li): 285,00 TL