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TARIM KREDİ AKTÜEL BU HAFTA: Okul öncesi ihtiyaçları 9 Eylül'e kadar Tarım Kredi'de satışa!

Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken okul öncesi ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla tamamlamak isteyen vatandaşlar, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin aktüel ürünlerini yakından takip ediyor. Bu hafta raflarda yerini alan okul öncesi ürünleri, 9 Eylül'e kadar satışta olacak.

Giriş Tarihi: 29.08.2026 17:49 Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 17:50
TARIM KREDİ AKTÜEL BU HAFTA: Okul öncesi ihtiyaçları 9 Eylül’e kadar Tarım Kredi’de satışa!

Tarım Kredi'nin güncel aktüel ürünleri arasında çocukların okul hazırlığında ihtiyaç duyabileceği çeşitli kırtasiye ve okul öncesi ürünleri bulunuyor. Kampanyalı ürünlerden yararlanmak isteyenler, mağazalardaki stok durumuna göre alışverişlerini gerçekleştirebilecek.

TARIM KREDİ AKTÜEL BU HAFTA: Okul öncesi ihtiyaçları 9 Eylül’e kadar Tarım Kredi’de satışa!

TARIM KREDİ 27 AĞUSTOS - 9 EYLÜL

  • Kalem 4 Renk - 25 TL
  • Tükenmez Kalem - 24,90 TL
  • Silgi Seti - 12,50 TL
TARIM KREDİ AKTÜEL BU HAFTA: Okul öncesi ihtiyaçları 9 Eylül’e kadar Tarım Kredi’de satışa!
  • 12'li Pastel Boya - 54,90 TL
  • F-12 Sulu Boya - 72,50 TL
  • Jumbo Üçgen Mum Boya - 119,90 TL
  • Okula Dönüş Seti (12'li Kuruboya, 12'li Suluboya, 12'li Pastel Boya) - 99,90 TL
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TARIM KREDİ AKTÜEL BU HAFTA: Okul öncesi ihtiyaçları 9 Eylül’e kadar Tarım Kredi’de satışa!
  • Fındıklı Susamlı Krokan - 29,90 TL
  • Fındıklı Krokan - 34,90 TL
  • Süzme Çiçek Bal -
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör