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TARIM KREDİ AKTÜEL BU HAFTA: Okul öncesi ihtiyaçları 9 Eylül'e kadar Tarım Kredi'de satışa!

Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken okul öncesi ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla tamamlamak isteyen vatandaşlar, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin aktüel ürünlerini yakından takip ediyor. Bu hafta raflarda yerini alan okul öncesi ürünleri, 9 Eylül'e kadar satışta olacak.

Giriş Tarihi: 29.08.2026 17:49 Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 17:50