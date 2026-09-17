Trend Galeri Trend Yaşam Tarım Kredi aktüel katalog fırsatları! 24 Eylül'e kadar geçerli indirimler: Çay, peynir, bebek bezi, zeytin

Tarım Kredi aktüel katalog fırsatları! 24 Eylül'e kadar geçerli indirimler: Çay, peynir, bebek bezi, zeytin

Tarım Kredi aktüelde 24 Eylül'e kadar sürecek kampanyalı ürünler satışa sunuldu. Güncel fırsatlar arasında sucuk, kaşar peyniri, zeytin ve çay gibi gıda ürünlerinin yanı sıra yumuşatıcı ve bebek bezi gibi günlük ihtiyaçlar da bulunuyor. KOOP marketlerde geçerli indirimli ürünlerin tamamı merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 17.09.2026 11:19 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 11:22
Tarım Kredi aktüel katalog fırsatları! 24 Eylül’e kadar geçerli indirimler: Çay, peynir, bebek bezi, zeytin

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 24 Eylül'e kadar devam edecek kampanyalı ürünler satışa çıktı. Gıda ve okul malzemelerinin yanı sıra temizlik ürünleri, deterjanlar, kişisel bakım ürünleri ve kırtasiye ihtiyaçları da indirimli seçenekler arasında yer alıyor. Günlük alışverişte ihtiyaç duyulan birçok ürün kampanya kapsamında raflarda bulunuyor.

Tarım Kredi aktüel katalog fırsatları! 24 Eylül’e kadar geçerli indirimler: Çay, peynir, bebek bezi, zeytin

15-21 EYLÜL TARIM KREDİ AKTÜEL KATALOĞU

Tam yağlı taze kaşar peyniri 400 g: 179 TL

Yarım yağlı süt 1 litre: 39,90 TL

Donuk köfte çeşitleri 320 g: 225 TL

Biber dolgulu yeşil zeytin 400 g: 119 TL

Naturel birinci zeytinyağı 1 litre: 279 TL

Dilimli tost peyniri 60 g: 32,90 TL

Şekersiz fıstık ezmesi 350 g: 99,90 TL

Donuk nar suyu 1 litre: 189,90 TL

Tarım Kredi aktüel katalog fırsatları! 24 Eylül’e kadar geçerli indirimler: Çay, peynir, bebek bezi, zeytin

15-21 EYLÜL TARIM KREDİ AKTÜEL KATALOĞU

Kavrulmuş tuzlu fındık 500 g: 390 TL

Siyah çay 1 kg: 235 TL

Bebek bezi avantaj paket çeşitleri: 350 TL

Demlik poşet çay 48'li: 49,50 TL

Bulaşık deterjanı 650 ml: 69 TL

Çamaşır suyu 3240 ml: 219,90 TL

Diş macunu çeşitleri 100 ml: 125 TL

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Tarım Kredi aktüel katalog fırsatları! 24 Eylül’e kadar geçerli indirimler: Çay, peynir, bebek bezi, zeytin

TARIM KREDİ AKTÜEL 10-24 EYLÜL KATALOĞU!

Pastel Boya (12'li): 49,90 TL

Kuru Boya (12 Renk Tam Boy): 64,90 TL

Oyun Hamuru (4x100 G): 99,90 TL

Yıkanabilir Keçeli Kalem (12'li Set): 99,90 TL

Çift Katlı Yemek Kutusu: 109,90 TL

Şeffaf Bant (12 mm x 10 m): 8,90 TL

Tarım Kredi aktüel katalog fırsatları! 24 Eylül’e kadar geçerli indirimler: Çay, peynir, bebek bezi, zeytin

TARIM KREDİ AKTÜEL 10-24 EYLÜL KATALOĞU!

Kakaolu Fındık Kreması (500 G): 79,90 TL

Yağlı Salamura Siyah Zeytin (1000 G): 155,00 TL

Dondurulmuş Parmak Patates (1000 G): 79,90 TL

Yüzey Temizlik Havlusu (100'lü): 99,90 TL

Kağıt Havlu (8'li): 109,90 TL

Sıvı Sabun Çeşitleri: 42,90 TL

Tarım Kredi aktüel katalog fırsatları! 24 Eylül’e kadar geçerli indirimler: Çay, peynir, bebek bezi, zeytin

TARIM KREDİ AKTÜEL 10-24 EYLÜL KATALOĞU!

Kakaolu Fındıklı / Meyveli Kek (35 G): 8,50 TL

Damla Rulo Bisküvi (82 G): 17,50 TL

Fındık Kremalı Gofret (142 G): 44,90 TL

Kuru Erik (200 G): 74,90 TL

Gün Kurusu Kuru Kayısı (200 G): 139,00 TL

Kavrulmuş İç Fındık (180 G): 215,00 TL

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör