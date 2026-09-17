Trend Galeri Trend Yaşam Tarım Kredi aktüel katalog fırsatları! 24 Eylül'e kadar geçerli indirimler: Çay, peynir, bebek bezi, zeytin

Tarım Kredi aktüel katalog fırsatları! 24 Eylül'e kadar geçerli indirimler: Çay, peynir, bebek bezi, zeytin

Tarım Kredi aktüelde 24 Eylül'e kadar sürecek kampanyalı ürünler satışa sunuldu. Güncel fırsatlar arasında sucuk, kaşar peyniri, zeytin ve çay gibi gıda ürünlerinin yanı sıra yumuşatıcı ve bebek bezi gibi günlük ihtiyaçlar da bulunuyor. KOOP marketlerde geçerli indirimli ürünlerin tamamı merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 17.09.2026 11:19 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 11:22