Trend Galeri Trend Yaşam Tarım Kredi aktüelde indirimler! 24 Eylül'e kadar geçerli fırsatlar KOOP'ta: Kırtasiye ürünleri, süt, yoğurt

Tarım Kredi aktüelde indirimler! 24 Eylül'e kadar geçerli fırsatlar KOOP'ta: Kırtasiye ürünleri, süt, yoğurt

Tarım Kredi Aktüel'de 24 Eylül'e kadar geçerli indirimler başladı. Temel gıdadan kırtasiye ürünlerine kadar farklı ihtiyaçlara yönelik pek çok seçenek, indirim ve fırsatlarla raflarda yerini aldı.Alışverişseverler fırsat ürünleri için zincir marketlerde yerlerini alıyor. İşte KOOP indirimli ürünler listesi!

Giriş Tarihi: 11.09.2026 22:36 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 22:41
Tarım Kredi aktüelde indirimler! 24 Eylül’e kadar geçerli fırsatlar KOOP’ta: Kırtasiye ürünleri, süt, yoğurt
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Tarım Kredi marketlerde 24 Eylül'e kadar sürecek indirim kampanyası başladı. Günlük alışverişten okul ihtiyaçlarına kadar geniş bir ürün grubunu kapsayan fırsatlar arasında temel gıda, temizlik, kişisel bakım ve kırtasiye ürünleri bulunuyor.

Tarım Kredi aktüelde indirimler! 24 Eylül’e kadar geçerli fırsatlar KOOP’ta: Kırtasiye ürünleri, süt, yoğurt

8-14 EYLÜL TARIM KREDİ AKTÜEL KATALOĞU

Gazlı portakal aromalı içecek 2,5 L: 55,50 TL
3 katlı tuvalet kağıdı 48'li: 385 TL
Kavrulmuş Antep fıstığı 170 g: 219,90 TL
Kabuklu yer fıstığı 1 kg: 174,90 TL
Karışık kuruyemiş 200 g: 149,90 TL
Soğuk kahve 250 ml: 34,90 TL
Maden suyu 200 ml 6'lı: 69,50 TL
Sıvı deterjan 3 L: 209 TL

Tarım Kredi aktüelde indirimler! 24 Eylül’e kadar geçerli fırsatlar KOOP’ta: Kırtasiye ürünleri, süt, yoğurt

8-14 EYLÜL TARIM KREDİ AKTÜEL KATALOĞU

Ayçiçek yağı 1 L: 114,50 TL
Çiğ köfte 1 kg: 99 TL
Osmancık pirinç 2,5 kg: 209 TL
Dana-kuzu satır köfte 400 g: 289,90 TL
Dondurulmuş bohça mantı 400 g: 74,90 TL
Donuk soslu dana döner 200 g: 189 TL
Tam yağlı taze beyaz peynir 500 g: 129 TL
Sumaklı narlı ekşi 250 ml: 129,90 TL
Künefe 195 g: 79,90 TL
Fındık ezmesi 300 g: 179 TL
Çiçek balı 850 g: 439,90 TL

Tarım Kredi aktüelde indirimler! 24 Eylül’e kadar geçerli fırsatlar KOOP’ta: Kırtasiye ürünleri, süt, yoğurt

TARIM KREDİ AKTÜEL 11-13 EYLÜL KATALOĞU

Tavuk Bonfile (Kg): 239,00 TL

Yarım Yağlı Süt (1 L): 39,90 TL

Tavuk Baget (Kg): 99,00 TL

Dana Kangal Sucuk (180 G): 199,90 TL

Bergama Tulum Peyniri (400 G): 249,00 TL

Tereyağı (500 G): 259,00 TL

Tarım Kredi aktüelde indirimler! 24 Eylül’e kadar geçerli fırsatlar KOOP’ta: Kırtasiye ürünleri, süt, yoğurt

TARIM KREDİ AKTÜEL 10-24 EYLÜL KATALOĞU!

Pastel Boya (12'li): 49,90 TL

Kuru Boya (12 Renk Tam Boy): 64,90 TL

Oyun Hamuru (4x100 G): 99,90 TL

Yıkanabilir Keçeli Kalem (12'li Set): 99,90 TL

Çift Katlı Yemek Kutusu: 109,90 TL

Şeffaf Bant (12 mm x 10 m): 8,90 TL

Tarım Kredi aktüelde indirimler! 24 Eylül’e kadar geçerli fırsatlar KOOP’ta: Kırtasiye ürünleri, süt, yoğurt

TARIM KREDİ AKTÜEL 10-24 EYLÜL KATALOĞU!

Kakaolu Fındık Kreması (500 G): 79,90 TL

Yağlı Salamura Siyah Zeytin (1000 G): 155,00 TL

Dondurulmuş Parmak Patates (1000 G): 79,90 TL

Yüzey Temizlik Havlusu (100'lü): 99,90 TL

Kağıt Havlu (8'li): 109,90 TL

Sıvı Sabun Çeşitleri: 42,90 TL

Tarım Kredi aktüelde indirimler! 24 Eylül’e kadar geçerli fırsatlar KOOP’ta: Kırtasiye ürünleri, süt, yoğurt

TARIM KREDİ AKTÜEL 10-24 EYLÜL KATALOĞU!

Kakaolu Fındıklı / Meyveli Kek (35 G): 8,50 TL

Damla Rulo Bisküvi (82 G): 17,50 TL

Fındık Kremalı Gofret (142 G): 44,90 TL

Kuru Erik (200 G): 74,90 TL

Gün Kurusu Kuru Kayısı (200 G): 139,00 TL

Kavrulmuş İç Fındık (180 G): 215,00 TL

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör