Trend Galeri Trend Yaşam Tarım Kredi aktüelde indirimler! 24 Eylül'e kadar geçerli fırsatlar KOOP'ta: Kırtasiye ürünleri, süt, yoğurt

Tarım Kredi aktüelde indirimler! 24 Eylül'e kadar geçerli fırsatlar KOOP'ta: Kırtasiye ürünleri, süt, yoğurt

Tarım Kredi Aktüel'de 24 Eylül'e kadar geçerli indirimler başladı. Temel gıdadan kırtasiye ürünlerine kadar farklı ihtiyaçlara yönelik pek çok seçenek, indirim ve fırsatlarla raflarda yerini aldı.Alışverişseverler fırsat ürünleri için zincir marketlerde yerlerini alıyor. İşte KOOP indirimli ürünler listesi!

Giriş Tarihi: 11.09.2026 22:36 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 22:41