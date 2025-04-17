Trend Galeri Trend Yaşam TARIM KREDİ KOOPERATİF AKTÜEL KATALOĞU! 30 Nisan'a kadar geçerli: Tuvalet kâğıdı, salça, çay, deterjanlar, un...

TARIM KREDİ KOOPERATİF AKTÜEL KATALOĞU! 30 Nisan'a kadar geçerli: Tuvalet kâğıdı, salça, çay, deterjanlar, un...

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 30 Nisan'a kadar geçerli çok sayıda üründe avantajlı fırsatlar raflardaki yerini alıyor. Temel gıdadan temizlik ürünlerine, teknolojik cihazlardan ev tekstili ve küçük ev aletlerine kadar binlerce farklı kategoride, her bütçeye uygun kaliteli ve hesaplı seçenekler müşterilerle buluşuyor. Uygun fiyatla yüksek kaliteyi buluşturmak isteyenler alışveriş sepetlerini dolduruyor. Bu haftanın öne çıkanları; tuvalet kâğıdı, salça, çay, kablolu ve kablosuz süpürgeler, çamaşır deterjanları, un çeşitleri ve çekmeceli dolaplar oluyor. İşte Tarım Kredi aktüel ürünleri ve fiyat listesi!