Trend Galeri Trend Yaşam TARIM KREDİ KOOPERATİF AKTÜEL KATALOĞU! 30 Nisan'a kadar geçerli: Tuvalet kâğıdı, salça, çay, deterjanlar, un...

TARIM KREDİ KOOPERATİF AKTÜEL KATALOĞU! 30 Nisan'a kadar geçerli: Tuvalet kâğıdı, salça, çay, deterjanlar, un...

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 30 Nisan'a kadar geçerli çok sayıda üründe avantajlı fırsatlar raflardaki yerini alıyor. Temel gıdadan temizlik ürünlerine, teknolojik cihazlardan ev tekstili ve küçük ev aletlerine kadar binlerce farklı kategoride, her bütçeye uygun kaliteli ve hesaplı seçenekler müşterilerle buluşuyor. Uygun fiyatla yüksek kaliteyi buluşturmak isteyenler alışveriş sepetlerini dolduruyor. Bu haftanın öne çıkanları; tuvalet kâğıdı, salça, çay, kablolu ve kablosuz süpürgeler, çamaşır deterjanları, un çeşitleri ve çekmeceli dolaplar oluyor. İşte Tarım Kredi aktüel ürünleri ve fiyat listesi!

Giriş Tarihi: 17.04.2025 11:26 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 11:26
TARIM KREDİ KOOPERATİF AKTÜEL KATALOĞU! 30 Nisan’a kadar geçerli: Tuvalet kâğıdı, salça, çay, deterjanlar, un...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 30 Nisan'a kadar devam edecek yepyeni indirim kampanyasıyla alışveriş severlerin ilgisini üzerine çekiyor. Ev tekstilinden pratik küçük ev aletlerine, fonksiyonel saklama çözümlerinden modern dolap sistemlerine kadar birçok üründe cazip fiyatlar raflardaki yerini aldı. Nisan ayı boyunca geçerli bu özel kampanyadan faydalanmak isteyenler için Tarım Kredi aktüel katalog fırsatları

TARIM KREDİ KOOPERATİF AKTÜEL KATALOĞU! 30 Nisan’a kadar geçerli: Tuvalet kâğıdı, salça, çay, deterjanlar, un...

TARIM KREDİ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU VE İNDİRİMLER

Nevresim Takımı Çeşitleri 499 TL

El-Yüz Havlusu 59,90 TL

Masa Örtüsü 89,90 TL

Paspas Takımı 229,90 TL

Sofra Bezi 52,90 TL

Çok Amaçlı Koltuk Örtüsü 169 TL

(...)

TARIM KREDİ KOOPERATİF AKTÜEL KATALOĞU! 30 Nisan’a kadar geçerli: Tuvalet kâğıdı, salça, çay, deterjanlar, un...

Robot Süpürge 7.499 TL

2 Kapaklı Çekmeceli Dolap 2.399 TL

Elektirkli Süpürge 2.599 TL

Dikey Süpürge 1.099 TL

Ekmeklik 1.449 TL

(...)

TARIM KREDİ KOOPERATİF AKTÜEL KATALOĞU! 30 Nisan’a kadar geçerli: Tuvalet kâğıdı, salça, çay, deterjanlar, un...

Renkliler ve beyazlar için toz deterjan 7,5 KG 275 TL

TARIM KREDİ KOOPERATİF AKTÜEL KATALOĞU! 30 Nisan’a kadar geçerli: Tuvalet kâğıdı, salça, çay, deterjanlar, un...

4 Kg Un 79,90 TL