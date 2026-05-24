Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak! Personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere yeni personel alımı ilanı yayımlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak 92 kişilik alımda KPSS puanı esas alınacak, adaylar sözlü sınava tabi tutulmayacak. Başvuru takvimi ve kadro detayları açıklandı.

Giriş Tarihi: 24.05.2026 19:25 Güncelleme Tarihi: 24.05.2026 19:28
Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylara yönelik yeni personel alımı ilanı yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı DKMP Genel Müdürlüğü, çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere toplam 92 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başvuru takvimi ve aranan şartlar adayların dikkatini çekiyor.

DKMP SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci netleşti. Adaylar, başvurularını 25 Mayıs 2026 ile 3 Haziran 2026 tarihleri arasında online sistem üzerinden yapabilecek.

Başvurular yalnızca dijital ortamda kabul edilecek. Şahsen teslim edilen ya da posta yoluyla gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Adaylar işlemlerini e-Devlet üzerinden "Tarım ve Orman Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" ekranı aracılığıyla veya Kariyer Kapısı platformu üzerinden tamamlayabilecek.

Başvuru sürecinde adayların yalnızca tek bir kadro için tercih hakkı bulunacak. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz kabul edilecek.

DKMP 92 PERSONEL ALIMINDA KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde toplam 92 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Kadroların 18'i merkez teşkilatında, 74'ü ise taşra teşkilatında görev yapacak.

  • Merkez Teşkilatı Kontenjanları
  • 7 Büro Personeli
  • 4 Mühendis
  • 1 Veteriner Hekim
  • 1 Biyolog
  • 1 Şehir Plancısı
  • 3 Tekniker
  • 1 Mimar
  • Taşra Teşkilatı Kontenjanları
  • 29 Koruma ve Güvenlik Görevlisi
  • 31 Destek Personeli (Şoför ve Temizlik Görevlisi)
  • 4 Orman Muhafaza Memuru
  • 1 Mühendis
  • 4 Tekniker
  • 2 Teknisyen
  • 3 Büro Personeli

PERSONEL ALIMI İÇİN SÜREÇ BAŞLIYOR

DKMP tarafından yayımlanan personel alımı ilanıyla birlikte başvuru tarihleri ve kontenjan detayları da belli oldu. Toplam 92 sözleşmeli personelin alınacağı süreçte adaylar başvurularını internet üzerinden gerçekleştirecek.