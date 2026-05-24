Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak! Personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler

DKMP SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci netleşti. Adaylar, başvurularını 25 Mayıs 2026 ile 3 Haziran 2026 tarihleri arasında online sistem üzerinden yapabilecek.

Başvurular yalnızca dijital ortamda kabul edilecek. Şahsen teslim edilen ya da posta yoluyla gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Adaylar işlemlerini e-Devlet üzerinden "Tarım ve Orman Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" ekranı aracılığıyla veya Kariyer Kapısı platformu üzerinden tamamlayabilecek.

Başvuru sürecinde adayların yalnızca tek bir kadro için tercih hakkı bulunacak. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz kabul edilecek.